PR-Bild Award 2018: Jetzt bewerben für die Hall of Fame der PR-Fotografie!

Hamburg (ots) - Heute beginnt die Einreichungsphase für den PR-Bild Award 2018. Bis zum 15. Juni sucht die dpa-Tochter news aktuell wieder die besten PR-Bilder des Jahres aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für den renommierten Branchenpreis können sich Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen unter www.pr-bild-award.de bewerben.

"Jeden Tag sind wir hunderten von Botschaften ausgesetzt: Nachrichten, Social Media, Werbung und andere Formate prasseln nahezu unablässig auf uns ein. Auch Fotos gehören selbstverständlich dazu und oft sind es gerade diese, die uns fesseln, kurz innehalten lassen oder zum Nachdenken anregen. Daher ist es auch kein Wunder, dass der Bedarf an Bildern in der PR in den letzten Jahren stetig zugenommen hat und Journalisten sich gute Bilder als Zusatzmaterial zu einer Pressemitteilung wünschen", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell und Initiatorin des PR-Bild Award. "Professionelle PR-Leute wissen das und nutzen ausdrucksstarke Bilder, um ihren Botschaften mehr Ausdruck zu verleihen. Die Leistung der Unternehmen und Agenturen, die viel Herzblut und Arbeit in die PR-Fotografie stecken, möchten wir besonders würdigen und mit unserem PR-Bild Award auszeichnen."

Bereits zum 13. Mal sucht news aktuell daher die besten PR-Bilder des Jahres. Welches Unternehmen, welche PR-Agentur oder welche Organisation setzt seine Botschaft am erfolgreichsten in Szene? Wer hat die Stärken von Social Media wirklich verstanden? Wer gehört in die Hall of Fame der PR-Fotografie?

Die Bewerbung für den PR-Bild Award 2018 erfolgt unter www.pr-bild-award.de und ist bis zum 15. Juni möglich. Die Teilnehmer dürfen beliebig viele Bilder in beliebig vielen Kategorien einreichen. Einzige Voraussetzung: Die Fotos müssen in den letzten zwölf Monaten für Pressearbeit und PR verwendet worden sein.

Die Gewinner werden in einem mehrstufigen Auswahlverfahren ermittelt und die Teilnahme ist kostenlos. Zuerst bewertet eine Fachjury aus Journalisten, PR-Experten und Künstlern, welche Bilder es auf die Shortlist schaffen. Ab dem 13. August kann die Fachöffentlichkeit online über die Favoriten abstimmen. Die Stimmabgabe ist bis zum 12. Oktober möglich. Die Bekanntgabe der Kategorie-Gewinner und des "PR-Bild des Jahres" für Deutschland, Österreich und die Schweiz findet am 8. November im Rahmen einer festlichen Preisverleihung in Hamburg statt.

Kategorien 2018:

- Porträt - NGO-Foto - Social Media-Foto - Storys & Kampagnen - Lifestyle - Reisen

Jury 2018: - Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich" - Frank Behrendt, Senior Advisor Serviceplan Public Relations - Ralph Caba, Direktor Öffentlichkeitsarbeit Ford-Werke GmbH - Boris Entrup, Make-up Artist von Maybelline New York - Marie-Theres Fischer, Stellvertretende Ressortleiterin Bildredaktion APA - Natanja Marija Grün, Talent der #30u30-Crew 2017 & Social Media Specialist bei IKEA Deutschland - Jürgen Harrer, Leiter Unternehmenskommunikation Fraport - Jens Hungermann, Leitender Redakteur des Magazins Pressesprecher - Hans-Peter Junker, Chefredakteur VIEW - Tobias Körner, Talent der #30u30-Crew 2017 & Account Manager bei Agentur Frische Fische - Technology PR - Gudrun Kreutner, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Unternehmenskommunikation Wort & Bild Verlag - Monika Schaller, Stellvertretende Leiterin Kommunikation und Leiterin der externen Kommunikation weltweit, Deutsche Bank AG - Sebastian Schneider, Fotograf und Head of visual PR & Sales der PPR Media Relations - Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell GmbH - Sebastian Vesper, Jury-Vorsitzender, Medienfachverlag Oberauer, Leiter Büro Berlin - Matthias Wesselmann, Vorstand fischerAppelt

Medienpartner: Deutschland: pressesprecher - Magazin für Kommunikation, www.pressesprecher.com Österreich: Horizont AT, www.horizont.at Schweiz: persönlich Verlags AG, www.persoenlich.com

Über news aktuell:

Mit ihren drei starken Marken ots, zimpel und studio macht die dpa-Tochter news aktuell die Kommunikation von Unternehmen und Organisationen besser und erfolgreicher. Das Netzwerk ots stellt Reichweite und Sichtbarkeit für PR-Inhalte her. Die PR-Software zimpel bietet Qualitätskontakte für die direkte Ansprache von Journalisten. Der Produktionsservice studio stellt wirkungsvolle Inhalten her und macht Unternehmensstories erlebbar. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind Berlin, Frankfurt, München und Düsseldorf.

