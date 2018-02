Top 30: Die erfolgreichsten Corporate-Blogs im deutschsprachigen Raum

1 weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots) - Der erfolgreichste Unternehmensblog im deutschsprachigen Raum ist der Mercedes-Benz Passion Blog, auf Platz zwei schafft es der EURONICS Trendblog, auf Platz drei der Blog von Ritter Sport. Die dpa-Tochter news aktuell und Faktenkontor haben die relevantesten Corporate-Blogs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgewertet. Die Analyse basiert auf dem Blogger-Relevanzindex von Faktenkontor. Datenbasis sind rund 2.000 Blogs.

Am besten schneiden Unternehmensblogs aus der Automobilbranche ab. Mit Mercedes (Platz 1), Opel (Platz 5), Audi (Platz 8) und Daimler (Platz 10) schaffen es gleich vier Automobilhersteller mit ihren Blogs unter die ersten zehn Plätze. Der EURONICS Trendblog sichert sich den zweiten Platz, ist aber der einzige Corporate-Blog, der es aus dem Bereich Consumer Electronics unter die Top 30 geschafft hat. Den dritten Platz macht ein Vertreter der Food-Branche: Schokoladenhersteller Alfred Ritter mit seinem Blog für die Marke Ritter Sport. Auch dies ist unter den Top 30 der einzige Blog seiner Kategorie.

Außerdem ganz weit vorne im Ranking: Zwei Unternehmensblogs aus dem Bereich Tourismus. Die Region Berchtesgadener Land mit ihrem gleichnamigen Blog konnte sich den vierten Platz sichern, das Reiseportal opodo den sechsten Platz.

Erstaunlich: Gleich mehrere Marketeers, die mit ihren Blogs eine eher kleinere Zielgruppe erreichen, schafften es unter die Top 30 der relevantesten Corporate-Blogs: die Leipziger Online-Marketing-Agentur Projecter (Platz 7), die auf Social-Media-Marketing spezialisierte Beratung Thomas Hutter (Platz 13) und der SEO-Anbieter SEO-united.de. Außerdem erfolgreich abgeschnitten haben Unternehmen aus der Handels- und Modebranche (OTTO, farbenmix) sowie Jobvermittler (HAYS, Manpower, Kununu).

Für die Analyse der wichtigsten Unternehmensblogs im deutschsprachigen Raum hat Faktenkontor den Blogger-Relevanzindex entwickelt. Dazu wurden insbesondere die Sichtbarkeit im Internet, die Backlinks, die Social-Media-Vernetzung und die Blogaktivität der letzten drei Monate berücksichtigt. Basis der Auswertung sind rund 2.000 Blogs, die news aktuell und Faktenkontor als wichtige Multiplikatoren identifiziert hat.

Die 30 stärksten Corporate-Blogs im Detail:

1. Mercedes-Benz Passion Blog http://blog.mercedes-benz-passion.com/ 2. EURONICS Trendblog https://trendblog.euronics.de/ 3. Ritter Sport Blog https://www.ritter-sport.de/blog/ 4. Berchtesgadener Land Blog http://blog.berchtesgadener-land.com/ 5. Opel-Blog http://www.opel-blog.com/ 6. opodo blog http://www.opodo.de/blog/ 7. Projecter Blog http://www.projecter.de/blog/ 8. Audi Blog https://blog.audi.de/ 9. Two for Fashion https://www.otto.de/twoforfashion/ 10. Daimler-Blog https://blog.daimler.com/ 11. farbenmix.de http://inspiration.farbenmix.de/ 12. Bayerische Staatsoper im Blog https://blog.staatsoper.de/ 13. Thomas Hutter's Blog http://www.thomashutter.com/ 14. Tchibo Blog http://blog.tchibo.com/ 15. Yello Bloghaus https://www.yello.de/blog/ 16. HRS Reiseblog http://www.hrs.de/hotel/unterwegs/ 17. SEO-united.de Blog https://www.seo-united.de/blog/ 18. DETAILdaily https://www.detail.de/blog/ 19. golf.de Blogs http://www.golf.de/publish/panorama/blogs 20. Gastronomie-Magazin https://www.gastronomieguide.de/magazin/ 21. HAYS Recruiting experts https://blog.hays.de/ 22. JOBBLOG https://www.manpower.de/neuigkeiten/der-joblog/ 23. ADAC Blog https://adac-blog.de/ 24. Handelskraft http://www.handelskraft.de/ 25. voestalpine https://www.voestalpine.com/blog/de/ 26. Medizinfuchs Blog https://www.medizinfuchs.de/blog/ 27. carpathia http://blog.carpathia.ch/ 28. Kununu Insights https://news.kununu.com/ 29. neunzehn72 https://neunzehn72.de/ 30. TUI.at Blog http://blog.tui.at

Datenbasis: ca. 2.000 Blogs aus dem deutschsprachigen Raum

Zeitraum der Untersuchung: November 2017 bis Januar 2018

Untersuchungsmethode: Blogger-Relevanzindex: https://www.faktenkontor.de/blogger-relevanzindex/

