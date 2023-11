Gassi gehen im Dunkeln: erhöhte Unfallgefahr

Wiesbaden (ots) - Ein Kaminofen im Haus bedeutet prasselndes Feuer und kuschelige Wärme. Nicht nur in Zeiten der Energiekrise gewinnt das Heizen mit Holz an Bedeutung. Doch damit steigt auch die Brandgefahr, warnt das Infocenter der R+V Versicherung. Ein hohes Risiko geht zudem von falsch gelagertem Brennholz und unsachgemäß entsorgter Asche aus. In Deutschland gibt es mehr als zehn Millionen Kamine und Holzöfen, in ...

