Laschet: Zerschlagung der Hamas sollte auch Europa interessieren

Der CDU-Außenpolitiker Armin Laschet hat betont, dass die Hamas zerschlagen werden muss.

Im rbb24 Inforadio sagte er am Freitagmorgen, dies sei auch für die Sicherheit in Europa wichtig: "Das sollte uns auch hier in Europa interessieren, dass die Hamas jetzt zerschlagen wird. Wir haben den Terroranschlag in Brüssel erlebt vor wenigen Tagen. Die Hamas hat auch das Ziel, den Westen zu treffen - nicht nur Israel. Ich glaube, wenn die Führung der Hamas und die militärische Struktur zerschlagen ist, dass dann reale Chancen auch auf Frieden, auch auf neue Impulse zugunsten der Palästinenser erfolgen können."

Laschet sagte, es sei gut, dass sich die EU-Staaten nun auf eine gemeinsame Forderung geeinigt haben. Der Vorschlag, bald eine Friedenskonferenz abzuhalten, sei aber unrealistisch.

