Diebstahl am Arbeitsplatz ist oft nicht versichert

Wiesbaden (ots) - An vielen Flughäfen fehlt Personal am Check-in und an den Sicherheitskontrollen. Die Folge: lange Wartezeiten in der Urlaubszeit. Das Infocenter der R+V Versicherung erklärt, was Flugreisende tun können, damit es schneller geht. "Damit der Urlaub nicht mit Stress beginnt, sollten Reisende die aktuellen Hinweise zu Wartezeiten beachten. Diese sind auf den Internetseiten der Flughäfen zu finden", sagt ...

