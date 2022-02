DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

Workout daheim - sicher zu Hause trainieren

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Die passende Ausstattung - qualitatives Zubehör für mehr Sicherheit beim Training

Safety first - das sollte man schon vor der ersten Sporteinheit unbedingt beachten

(K)eine böse Überraschung - mit den richtigen Versicherungen allen Eventualitäten vorbeugen

Training in den eigenen vier Wänden boomt. Egal ob Entspannung auf der Yoga-Matte, Muskelaufbau mit Hanteln oder Ausdauertraining auf dem Fahrrad - es gibt viele Möglichkeiten. Allerdings ersetzt das heimische Wohnzimmer weder den Geräteraum im Fitnessstudio noch die Laufstrecke im Grünen. Die Experten der DVAG erklären deshalb, wie Sie ein sicheres Trainingsumfeld daheim schaffen und was zu tun ist, falls doch etwas kaputt geht oder Sie sich verletzen.

Warum ist das passende Zubehör so wichtig? Egal, was für einen Sport Sie treiben - das Equipment muss stimmen. Das beginnt bei der passenden Kleidung und endet beim Zubehör. Lassen Sie sich nicht von auffällig günstigen Angeboten locken, sondern informieren Sie sich vor dem Kauf. Das gilt vor allem bei elektrischen Geräten und anderem technischen Zubehör.

Wie schaffe ich mir ein sicheres Trainingsumfeld? Nicht jeder hat zu Hause ein separates Zimmer fürs Training. Versuchen Sie deshalb, einen Ort zu finden, der Ihnen genug Platz und Ruhe bietet. Schieben Sie zur Not Möbelstücke zur Seite. Je nachdem, was Sie vorhaben, empfiehlt sich außerdem eine rutschfeste Matte. Die bietet Halt und schützt zugleich den Boden.

Weshalb sollte ich mich absichern? Es ist wie so oft im Leben - Unfälle passieren. Egal, ob man sich selbst verletzt hat, oder ob "nur" etwas zu Bruch gegangen ist; wer sich im Vorfeld kümmert hat im Nachhinein weniger Ärger. Deshalb empfehlen sich fürs Training im privaten Umfeld vor allem die folgenden Versicherungen:

Private Unfallversicherung: Egal, ob Sie wegen einer technischen Fehlfunktion vom Laufband stolpern und sich etwas zerren oder Ihnen beim Krafttraining eine Hantel auf den Fuß fällt - um bei einer Verletzung beim Sport in den eigenen vier Wänden oder auch draußen abgesichert zu sein, ist eine private Unfallversicherung ratsam, da die gesetzliche in solchen Fällen nicht greift. Entscheidend ist, wie der Schaden zustande gekommen ist. Klären Sie deshalb auf jeden Fall vorab mit einem Experten - zum Beispiel Ihrem Vermögensberater - wie die sogenannten Eigenbewegungsschäden definiert werden. Übrigens: Wenn Sie sich draußen beim Mannschaftstraining verletzen, greift nicht nur die Gruppenunfallversicherung des Vereins als Grundabsicherung, sondern zusätzlich auch in diesem Fall Ihre private Unfallversicherung, die umfangreicher gegen Unfälle im privaten Bereich schützt.

Hausratversicherung: Einmal nicht hingeschaut ... schon ist es passiert: Die Hantelstange erwischt die teure Bodenvase. Wichtig zu wissen: Die Hausratversicherung liefert in solchen Fällen keinen Versicherungsschutz. Sie leistet nur Entschädigung für den eigenen Hausrat, wenn dieser durch eine versicherte Gefahr wie Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel und Einbruch-Diebstahl entsteht. Wer zusätzlichen Schutz benötigt, weil er ein sehr teures Interieur besitzt, der kann jedoch aufrüsten und sollte sich in einem Gespräch mit einem Finanzprofi über Möglichkeiten der Allgefahren-Deckung informieren.

Haftpflichtversicherung: Wenn Sie zur Miete wohnen und eine Hantel den Parkettboden beschädigt, sollten Sie vorab unbedingt eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, die auch Schäden an der gemieteten Wohnung übernimmt. Ein Finanzexperte, wie ein Vermögensberater, kann hier helfen, die richtige Police zu finden. Ansonsten bleiben Sie eventuell auf den Kosten sitzen. Die Haftpflichtversicherung hilft Ihnen auch, wenn Sie bei Freunden trainieren und dort im Eifer des Gefechts etwas kaputt geht.

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Als Finanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in mehr als 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Mehr Informationen gibt es auf www.dvag.de oder via Twitter @DVAG.

Original-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell