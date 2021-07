Sky Deutschland

Die Saison 2021/22 bei Sky mit dem kompletten Bundesliga-Samstag live, allen Spielen der 2. Bundesliga live und der besten Berichterstattung an jedem Tag der Woche

Unterföhring

- Ab dieser Saison überträgt Sky 506 der 612 Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie insgesamt 133 Konferenzen, die Relegationen und den Supercup live - Das Herz der Bundesliga schlägt bei Sky: alle Einzelspiele, die Original Sky Konferenz und das "Topspiel der Woche" am Samstag live und exklusiv bei Sky - Neue Formate und die beste Berichterstattung an jedem Tag der Woche: "Dein Fußball Sonntag - Die Show" mit den "Highlights XXL", "100% Meijer", "Lothar Matthäus/ Didi Hamann spricht - Klartext" sowie tägliche Bundesliga-Updates und Vorschau-Sendungen von Montag bis Freitag - Alles an einem Ort und auf einer Rechnung: Durch die erweiterte Kooperation mit DAZN können Sky Q Kunden die Bundesliga am Freitag und Sonntag sowie alle weiteren Inhalte von DAZN live auf zwei linearen DAZN-TV-Kanälen und über die DAZN-App auf Sky Q sehen - Das beste TV-Erlebnis: über 100 Spiele in UHD und HDR, innovative Features wie die "Was hab' ich verpasst?"-Funktion auf Sky Q sowie Sky Sport News wieder exklusiv für alle Sky Kunden - Die Bundesliga live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket

Unterföhring, 15. Juli 2021 - Nach der Europameisterschaft ist vor der Bundesliga: weniger als zwei Wochen nach dem Finale in Wembley startet am Freitag, 23. Juli die 2. Bundesliga in ihre neue Spielzeit, drei Wochen danach folgt die Bundesliga.

Seit über 30 Jahren ist Sky der TV-Partner der Bundesliga in Deutschland und bleibt bis mindestens 2025 die erste Adresse für alle Fans der Bundesliga und 2. Bundesliga. Mit 506 der 612 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie insgesamt 133 Konferenzen, den Relegationen und dem Supercup live überträgt Sky den überwiegenden Großteil der Spiele live. 472 Begegnungen davon zeigt Sky exklusiv als einziger Anbieter in Deutschland.

Das Herz der Bundesliga schlägt bei Sky

Mit der exklusiven Live-Übertragung aller insgesamt 200 Begegnungen am Samstag und in der englischen Woche schlägt das Herz der Bundesliga weiter bei Sky. Insbesondere bleiben mit der Original Sky Konferenz sowie dem anschließenden "tipico Topspiel der Woche" die beliebtesten Live-Sendungen der Bundesliga auch in Zukunft bei Sky zu Hause.

Außerdem bleibt Sky die Heimat der 2. Bundesliga im deutschen Fernsehen und überträgt alle 306 Spiele der 2. Bundesliga live, 272 davon exklusiv. Von Freitag bis Sonntag wird Sky täglich live berichten, wenn die beiden Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 und Werder Bremen mit zahlreichen weiteren großen Namen des deutschen Fußballs um den Aufstieg kämpfen. Neu ist dabei das Samstagabendspiel, das das bisherige Montagsspiel ersetzt.

Für Sky Kunden bedeutet das an jedem Samstag ab 13.00 Uhr zehn Stunden Bundesliga und 2. Bundesliga nonstop live.

Die neue Woche auf Sky Sport Bundesliga

Neben den umfassenden Live-Übertragungen aus Bundesliga und 2. Bundesliga dürfen sich Sky Kunden auf zahlreiche neue und bewährte Formate freuen - und das an jedem Tag der Woche. Nach dem neuen "Super Samstag" eröffnet die Fußballdebatte "Sky90", die ab sofort wieder exklusiv auf Sky Sport Bundesliga zu sehen sein wird, den neuen "Super Sonntag".

Nach den Live-Übertragungen der Sonntagsspiele der 2. Bundesliga beginnt um 16.30 Uhr "Dein Fußball Sonntag - Die Show", in deren Verlauf in "Highlights XXL" direkt nach Abpfiff ausführliche Spielzusammenfassungen der Bundesliga-Sonntagsspiele von knapp einer Viertelstunde Länge gezeigt werden - schneller nach Spielende und ausführlicher als Highlights irgendwo sonst zu sehen sind. Darüber hinaus werden am Bundesliga-Nachmittag die Ereignisse des Wochenendes ausführlich analysiert und diskutiert, unter anderem in den neuen Formaten "100% Meijer" und "Lothar Matthäus spricht - Klartext" bzw. "Didi Hamann spricht - Klartext", in denen die bewährten Sky Experten zu Wort kommen werden. In "2. Liga - 1. Sahne" wird auch der Spieltag der 2. Bundesliga nochmal analysiert und abgerundet.

Aber auch an jedem anderen Tag der Woche liefert Sky künftig neue Inhalte auf Sky Sport Bundesliga: "Bundesliga - Dein Update" informiert die Fans von Montag bis Mittwoch täglich über das Neueste aus dem Oberhaus, "2. Bundesliga - Deine Vorschau" am Donnerstag und "Bundesliga - Deine Vorschau" am Freitag blicken auf den bevorstehenden Spieltag, immer um 21.30 Uhr. An ausgewählten Spieltagen zeigt Sky am Mittwochabend ab 22.00 Uhr den "Klassiker der Woche", eine Partie aus der Historie der Bundesliga mit aktuellem Bezug. Außerdem erfolgen die Erstausstrahlungen bewährter Formate wie "Dein Doku Donnerstag" und "Meine Geschichte - das Leben von..." am Freitag künftig immer auf Sky Sport Bundesliga.

Darüber hinaus plant Sky wie bereits in der vergangenen Saison Kooperationen mit einzelnen Vereinen über die Integration von Inhalten der Klub-TV-Angebote.

Den Startschuss in das Live-Wochenende gibt immer am Freitagabend ab 18.00 Uhr die Übertragung der beiden Abendspiele der 2. Bundesliga.

Die Gesichter und Stimmen der Bundesliga bei Sky

Die prägenden Gesichter der Bundesliga bei Sky bleiben die Sky Experten Lothar Matthäus ("Topspiel der Woche", "Sky90" und "Lothar Matthäus spricht - Klartext", Didi Hamann (Samstagnachmittag, "Sky90", "Didi Hamann spricht - Klartext"), Erik Meijer ("100% Meijer"), Torsten Mattuschka (Samstagabendspiel und die Sonntags-Konferenz der 2. Bundesliga, "2. Bundesliga - Deine Vorschau") und Mirko Slomka ("Bundesliga - Deine Vorschau"), die die Spieltag der Bundesliga bzw. 2. Bundesliga analysieren.

Durch die Live-Sendungen der Bundesliga bei Sky führen Britta Hofmann, Michael Leopold, Nele Schenker und Yannick Erkenbrecher, in der 2. Bundesliga begrüßen Hartmut von Kameke, Katharina Kleinfeldt, Peter Hardenacke, Nele Schenker und Yannick Erkenbrecher die Zuschauer - Stefan Hempel moderiert und kommentiert das neue Samstagabendspiel.

Am Kommentatoren-Platz dürfen sich Sky Zuschauer auch in Zukunft auf Wolff-Christoph Fuss ("Topspiel der Woche"), Kai Dittmann, Martin Groß, Frank Buschmann, Jonas Friedrich und viele mehr freuen. Durch die Konferenzen der 2. Bundesliga wird ab dieser Saison ein eigener Konferenz-Kommentator führen, der jeweils von einem Co-Kommentator begleitet wird.

Alles an einem Ort: durch die Kooperation mit DAZN können Sky Q Kunden die Bundesliga auch am Freitag und Sonntag live über ihren Sky Receiver sehen

Sky Kunden, die noch mehr wollen, können durch die erweiterte Kooperation zwischen Sky und DAZN ab sofort ihr DAZN-Abonnement bequem über Sky buchen und das beste Sportangebot an einem Ort und auf einer Rechnung genießen: mit unter anderem der Bundesliga, 2. Bundesliga, der Premier League, dem DFB-Pokal und der Formel 1 bei Sky sowie der Bundesliga am Freitag und Sonntag, der UEFA Champions League, der spanischen La Liga und US-Sport auf DAZN - alles auf einer Plattform.

Sky Kunden, die DAZN über Sky buchen, genießen das Beste von DAZN auf den zwei linearen DAZN-TV-Kanälen DAZN1 und DAZN2, die die besten Live-Inhalte von DAZN zeigen und auf allen Sky Receivern verfügbar sind, einschließlich Sky Q, Sky+ und der Sky Q Mini Box.

Über die DAZN-App auf Sky Q erhalten Kunden, die DAZN über Sky buchen, eine noch größere Auswahl an spannenden Live-Sport-Events und können dort alle DAZN-Inhalte sehen.

Ausführliche Details zur Kooperation zwischen DAZN und Sky sind hier abrufbar.

Darüber hinaus bestehen auch Kooperationen mit zahlreichen weiteren Anbietern, über die unter anderem die Apps von Prime Video und TVNOW auf Sky Q integriert sind.

Das beste TV-Erlebnis mit Sky Q: über 100 Spiele in UHD-HDR, innovative Features wie die "Was hab' ich verpasst?"-Funktion und Inhalte auf Abruf

Sky Q Kunden mit UHD-Option können ab der neuen Spielzeit in der Regel drei Spiele pro Spieltag live auch auf Sky Sport Bundesliga UHD in Ultra HD sehen - ein Spiel des Bundesliga-Nachmittags, das "tipico Topspiel der Woche" und das Samstagabendspiel der 2. Bundesliga. Insgesamt überträgt Sky über 100 Spiele in UHD und HDR. Voraussetzungen für den Empfang sind ein UHD-HDR-tauglicher Fernseher, Sky Q und die hinzugebuchte UHD-Option.

Mit der in der Vorsaison in der Bundesliga eingeführten "Was hab' ich verpasst?"-Funktion können Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter und Platzverweise während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abgerufen werden, ohne dabei das laufende Spiel verlassen zu müssen. Ab sofort verpassen Fußballfans mit Sky Q auch in der 2. Bundesliga keine entscheidende Spielszene mehr. Darüber hinaus stehen auf Sky Q die meisten Formate, Highlight-Sendungen und viele weitere Inhalte auch auf Abruf zur Verfügung.

Der Wegweiser durch die Vielfalt von Sky Sport: Sky Sport News wieder exklusiv für alle Sky Kunden

Verlängert wird das Bundesliga-Angebot durch den 24-Stunden-Sportnachrichtendener Sky Sport News, der rechtzeitig zum Start der neuen Bundesliga-Saison ab dem 21. Juli wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar sein wird. Der Sender bietet weiterhin mehr als Sportnachrichten, neben News rund um die Uhr eine Vielzahl an Formaten wie etwa "Transfer Update" und "Gesagt. Gemeint!" an, in denen die Fans auch über die Bundesliga-Sender hinaus umfassend informiert werden. Außerdem werden auch zahlreiche regelmäßige Formate von Sky Sport Bundesliga und zu weiteren Sportarten auf Sky Sport News ausgestrahlt.

Als Mehrwert für alle Kunden wird Sky Sport News zukünftig als Wegweiser durch die Vielfalt des Sky Sportprogramms dienen. Der Sender wird noch bessere Orientierung darüber bieten, wann Live-Ereignisse aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, Formel 1, Premier League, DFB-Pokal, Handball-Bundesliga, Tennis von der ATP Tour und aus Wimbledon, Golf und der Diamond League anstehen.

Mit Sky Q live dabei sein

Die Bundesliga-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Sky Sport News wird als Bestandteil des Entertainment Pakets sowie bei Bestellung eines Sky Tickets für jeden Sky Kunden empfangbar sein.

Bundesliga X-Stream mit Sky Ticket

Mit Sky Ticket können Fans die Bundesliga-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (skyticket.de). Der Streaming-Service bietet die großartige Vielfalt von Sky Sport in attraktiven Angeboten an. Passend zum Saisonstart können Fans sich u.a. das Jahresticket sichern und 12 Monate den besten Live-Sport auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

Alles Wissenswerte auch auf skysport.de und in der Sky Sport App

Neben dem Live-Angebot und Sky Sport News bietet Sky allen Fußballfans frei empfangbar alles Wissenswerte zum aktuellen Fußballgeschehen auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie über die Social Media Kanäle von Sky Sport. Auf dem Sportportal skysport.de und mit der Sky Sport App können sich die User täglich über aktuelle Transfergerüchte und -entwicklungen informieren, außerdem melden sich hier die Sky Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann in ihren wöchentlichen Kolumnen zu Wort.

Und Abonnenten des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets haben weiterhin die Möglichkeit, sich mit der Sky Sport App In-Match Videos - Kurzvideos von Toren und weiteren Highlights der bei Sky live übertragenen Bundesliga-Spiele - per Push-Benachrichtigung während der 90 Minuten direkt auf das Smartphone schicken zu lassen. Fans erhalten Videos einzelner Spielszenen zugeschickt, die dann bis Spielende abrufbar sind.

Das Wochenende 2021/22 auf Sky Sport Bundesliga im Überblick:

Freitag:

18.00 Uhr: 2. Bundesliga live mit zwei Einzelspielen und der Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

Moderator: Hartmut von Kameke

21.00 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von..." auf Sky Sport Bundesliga 1

Moderator: Riccardo Basile

21.30 Uhr: "Bundesliga - Deine Vorschau" auf Sky Sport Bundesliga 1

Moderation: Britta Hofmann, Nele Schenker oder Yannick Erkenbrecher

Experte: Mirko Slomka

22.30 Uhr: "Highlights XXL" mit dem Freitagabendspiel auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Samstag:

13.00 Uhr: 2. Bundesliga live mit drei Einzelspielen und der Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 3 bis 6 (und 7 bis 10)

Moderation: Katharina Kleinfeldt oder Peter Hardenacke

14.00 Uhr: "tipico Countdown" + ab 15.15 Uhr die Original Sky Konferenz und die fünf Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 6)

Moderation: Michael Leopold oder Britta Hofmann

Experte: Didi Hamann

17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 2

17.30 Uhr: "tipico Topspiel der Woche" auf Sky Sport Bundesliga 1 + das Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3

Moderator: Sebastian Hellmann

Experte: Lothar Matthäus

Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

20.00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel auf Sky Sport Bundesliga 2

Moderator/Kommentar: Stefan Hempel

Experte/Co-Kommentator: Torsten Mattuschka

21.15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Sonntag:

11.30 Uhr: "Sky90 - die Fußballdebatte" auf Sky Sport Bundesliga 1

Moderator: Patrick Wasserziehr

13.00 Uhr: 2. Bundesliga live mit drei Einzelspielen und der Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

Moderation: Nele Schenker oder Yannick Erkenbrecher

Experte: Torsten Mattuschka

16.30 - 20.15 Uhr: "Dein Fußball Sonntag - Die Bundesliga Show" auf Sky Sport Bundesliga 1

Moderation: Michael Leopold/ Nele Schenker oder Britta Hofmann/ Yannick Erkenbrecher

16.45 - 17.15 Uhr: "100% Meijer" auf Sky Sport Bundesliga 1

17.30 - 18.00 Uhr: "Highlights XXL" mit dem ersten Sonntagsspiel auf Sky Sport Bundesliga 1

18.00 - 18.30 Uhr: "2. Liga - 1. Sahne: Dein Rückblick" auf Sky Sport Bundesliga 1

Moderation: Nele Schenker oder Yannick Erkenbrecher

Experte: Torsten Mattuschka

19.00 - 19.15 Uhr: "Lothar Matthäus / Didi Hamann spricht - Klartext" auf Sky Sport Bundesliga 1

19.30 - 20.00 Uhr: "Highlights XXL" mit dem zweiten Sonntagsspiel auf Sky Sport Bundesliga 1

23.00 Uhr: "Bundesliga kompakt" auf Sky Sport Bundesliga 1

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell