DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

Deutsche Vermögensberatung und Jürgen Klopp verlängern ihre Partnerschaft bis 2025

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) und Jürgen Klopp machen gemeinsam weiter und setzen ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit weitere sechs Jahre fort. Was 2015 begann, hat sich im Laufe der Zeit zu einer - für beide Seiten - wertvollen Partnerschaft entwickelt. Und die ist für alle sichtbar: Jürgen Klopp ist bereits seit 2016 auch das Gesicht der TV-Kampagnen der Deutschen Vermögensberatung.

Robert Peil, Mitglied des Vorstands der Deutschen Vermögensberatung, dazu: "Jürgen Klopp ist Sympathieträger und Identifikationsfigur zugleich. Er ist zu 100 % "the normal one" und das macht ihn so besonders. So ist "Kloppo" bereits seit fast vier Jahren in Spots auf ARD und ZDF für die Deutsche Vermögensberatung im Einsatz. Das neueste gemeinsame TV-Projekt "Klartext" ist seit August auf sky zu sehen. Der Name ist hier Programm, denn alle Texte sind von Jürgen Klopp frei gesprochen, das macht sie besonders lebendig. Alle acht Episoden drehen sich dabei um die Themen Beratung, Geld und Sparen.

Was bei den Markenpartnerschaften der Deutschen Vermögensberatung zählt: Beständigkeit und Langfristigkeit. Deshalb geht die Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp auch bereits vorzeitig in die nächste Runde. Er sagt: "Bei uns passt es einfach! Ich freue mich sehr über die erneute Verlängerung. Wir arbeiten erfolgreich, aber vor allem vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammen - das ist mir sehr wichtig." Über die Jahre ist eine Freundschaft zu Jürgen Klopp entstanden. Robert Peil fasst zusammen: "Unsere Vermögensberater lieben seine authentische und menschliche Art und sehen in ihm das perfekte Beispiel dafür, wie man mit harter Arbeit und der richtigen Einstellung das Maximale möglich machen kann."

Pressekontakt:

Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329

Frankfurt am Main



Dr. Maria Mohr, Tel.: +49 (69) 2384-7826; E-Mail: Maria.Mohr@dvag.com



Lorena Steigertahl, Tel.: +49 (69) 2384-4039;

E-Mail: Lorena.Steigertahl@dvag.com

Original-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell