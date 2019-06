DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

Spitzenplatz bei "TOP SERVICE Deutschland"

Deutsche Vermögensberatung glänzt erneut mit exzellentem Kundenservice

Zum achten Mal in Folge wurde die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) im Wettbewerb "TOP SERVICE Deutschland" für ihren hervorragenden Kundenservice ausgezeichnet. Auch in diesem Jahr setzte sich Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung gegen mehr als 100 Konkurrenten durch und erreichte den dritten Platz im Segment "B2C". Damit konnte das hervorragende Ergebnis aus dem Vorjahr bestätigt werden.

Die Position der DVAG im Rating verdeutlicht abermals, wie sehr die Kunden die individuelle Beratung und Nähe zu den Vermögensberaterinnen und -beratern vor Ort schätzen. In Zeiten von Digitalisierung und Informationsüberflutung stehen persönlicher Kontakt und exzellenter Service für den Kunden an vorderster Stelle. Für das Unternehmen hat die Auszeichnung einen besonderen Stellenwert, denn in den Beurteilungsprozess fließen neben unabhängigen Expertenmeinungen auch Kundenbewertungen mit ein. Die Ergebnisse zeigen, dass die DVAG besonders im Bereich der persönlichen Kundenorientierung durch den Vermögensberater die Nase vorn hat.

Die Beratungsagentur ServiceRating prüft bei "TOP SERVICE Deutschland" in einem mehrstufigen Prozess die Kundenorientierung sowie die Servicequalität der teilnehmenden Unternehmen. Als Bewertungsmaßstab wird ein wissenschaftliches Modell der Universität Mannheim eingesetzt, das relevante Aspekte der Beziehung zwischen Kunde und Unternehmen abbildet. Seit der erstmaligen Teilnahme vor acht Jahren kann sich die DVAG immer wieder in der Exzellenzgruppe dieses Wettbewerbs platzieren. "Die erneute Auszeichnung zeigt deutlich, dass kompetente und individuell zugeschnittene Beratung und hervorragender Kundenservice bei den Vermögensberatern der Deutschen Vermögensberatung zusammengehören", so Marcus Aßmuth, Bereichsvorstand für Konzernentwicklung und -strategie, bei der Preisübergabe.

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Mit über 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen betreut die Deutsche Vermögensberatung Unternehmensgruppe rund 8 Mio. Kunden zu den Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende und branchenübergreifende Allfinanzberatung für breite Bevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbau für jeden!". Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichten finden Sie unter www.dvag.de

