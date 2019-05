DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

DVAG veranstaltet erneut Frauenkongress

Zwei Tage intensives Netzwerken in Marburg: Deutsche Vermögensberatung setzt auf Frauenpower

Frankfurt (ots)

Rund 400 selbstständige Vermögensberaterinnen trafen sich am 20. und 21. Mai 2019 zum Frauenkongress "Women for Future" der Deutschen Vermögensberatung Gruppe in Marburg. Das erfolgreiche Netzwerktreffen fand nun zum zweiten Mal im Zentrum für Vermögensberatung (ZVB) statt. Berufsstarterinnen wie Finanzexpertinnen erhielten starke Impulse für ihren erfolgreichen beruflichen Weg in der Vermögensberatung. Themen wie gleichberechtigte Karrieremöglichkeiten oder Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind bei der DVAG problemlos umsetzbar. Zeitliche Flexibilität, faire Aufstiegschancen und eine leistungsgerechte Vergütung: Das alles bietet das Frankfurter Familienunternehmen seit jeher. Und schafft damit ein optimales Umfeld für die fachliche und persönliche Entfaltung. In der Frauenförderung setzt die Deutsche Vermögensberatung vor allem auf die Aus- und Weiterbildung und gegenseitigen Austausch.

Robert Peil, Mitglied des Vorstands der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG), begrüßte die zahlreichen Gäste: "Ein Viertel unserer hauptberuflichen Vermögensberater sind Frauen. Denn bei der DVAG erhalten Frauen und Männer die gleichen Chancen - und das seit über 40 Jahren! Das mehrfach extern ausgezeichnete und transparente Karrieresystem steht allen offen, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft. Wichtig sind Einsatz, Leistung und Persönlichkeit!"

Frauen als Vorbilder in der Vermögensberatung: "Ach, so geht das!"

Aufgrund des großen Anklangs und der positiven Resonanz des Kongresses 2017 fand nun zum zweiten Mal der bundesweite Frauenkongress statt. In diesem Format wird ganz konkret auf die spezifischen Herausforderungen und Bedürfnisse im Berufsleben und Beratungsalltag der Vermögensberaterinnen eingegangen. Erfahrene Expertinnen gaben ihr Wissen und ihre Erfahrung an die Teilnehmerinnen weiter. In zehn Workshops wurden Best-Practice-Beispiele sowie bewährte Tipps für die selbstständige Vertriebstätigkeit besprochen, Strategien zur Motivation und persönlichen Zielsetzung erarbeitet und Coachings für die Arbeitsorganisation als selbstständige Unternehmerin angeboten.

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Mit über 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen betreut die Deutsche Vermögensberatung Unternehmensgruppe rund 8 Mio. Kunden zu den Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende und branchenübergreifende Allfinanzberatung für breite Bevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbau für jeden!". Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichten finden Sie unter www.dvag.de

