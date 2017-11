Trainee-Programme von Santander ausgezeichnet

Mönchengladbach (ots) -

- Santander legt großen Wert auf Ausbildung und Förderung junger Talente - Jobbörse ABSOLVENTA bescheinigt Bank hohe Ausbildungsqualität von Absolventen

ABSOLVENTA, die Spezial-Jobbörse für Studenten, Absolventen und Young Professionals, zeichnete die Santander Consumer Bank AG für ihre Trainee-Programme mit dem Siegel "karrierefördernde und faire Trainee-Programme" aus. Die ABSOLVENTA-Zertifizierung erfolgte auf Grundlage einer Befragung von Trainees und Unternehmen.

Im Rahmen eines von ABSOLVENTA ausgerichteten Trainee-Summits wurden nun die Ergebnisse der Befragung in München präsentiert. Dabei hatten die teilnehmenden Unternehmen die Möglichkeit zu einem angeregten Austausch. "Es ist interessant zu erfahren, wie andere Unternehmen ihre Trainee-Programme konzipieren und welches Feedback sie für ihre Programme erhalten. Das gibt uns Impulse dafür, wie wir unser eigenes Angebot stetig verbessern können", so Martha Langer, Bereich Personal Santander.

Der Begriff Trainee-Programm ist in aller Munde, sorgt aber oftmals für Verwirrung, da diese Programme von Unternehmen individuell gestaltet werden können. ABSOLVENTA gibt Hochschulabsolventen mit dem Siegel einen Indikator für die Qualität von Trainee-Programmen an die Hand. Die Auszeichnung beweist, dass Santander den Hochschulabsolventen einen hervorragenden Einstieg ins Berufsleben ermöglicht.

Kein Wunder, dass das Programm unter Absolventen entsprechend beliebt ist. Trainees lernen bei Santander wahlweise innerhalb von 12 oder 18 Monaten unterschiedliche Unternehmensbereiche kennen und werden in aktuelle Projekte eingebunden. Sie stehen dabei in engem Kontakt mit erfahrenen Kollegen sowie einem Mentor und erhalten dadurch kontinuierlich Feedback zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung.

Weitere Informationen zu den Trainee-Programmen und Santander als Arbeitgeber finden Sie unter www.santander-karriere.de.

Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- und Geschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen am Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet, verfügt Santander Ende Juni 2017 über ein verwaltetes Vermögen von 1.650 Milliarden Euro. Santander hat weltweit etwa 131 Millionen Kunden, 13.800 Filialen und rund 200.000 Mitarbeiter. 2016 erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinn von 6,204 Milliarden Euro, eine Steigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahl zu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an. Das Institut ist in Deutschland außerdem der größte herstellerunabhängige Finanzierer in den Bereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch bei Konsumgütern führend. Die hundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach. Weitere Informationen finden Sie unter www.santander.de

