Historiker Neil MacGregor im stern: "In Fragen von Naturschutz und Nachhaltigkeit ist Charles den Deutschen näher als seinen eigenen Landsleuten"

Der britische Historiker Neil MacGregor hat vor dem Staatsbesuch von König Charles III. in Berlin und Hamburg im Gespräch mit dem stern die Verbundenheit des neuen britischen Monarchen mit Deutschland hervorgehoben. Anders als seine Mutter sei der neue König nicht von der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs geprägt. "König Charles sieht Deutschland und Großbritannien so, wie die beiden Nationen heute sind", sagt MacGregor, bis 2018 Gründungsmitglied des Berliner Humboldt-Forums und zuvor Direktor des British Museum. "Die jüngeren Generationen in Großbritannien und Deutschland sind sich heute näher als je in den vergangenen über 100 Jahren. Ich hoffe, diese Nähe wird während des Staatsbesuchs deutlich werden."

Seine deutsche Familiengeschichte habe für den König bis heute große Bedeutung, so MacGregor. Charles' deutscher Urururgroßvater, Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, Ehemann der britischen Königin Victoria, sei "eines der großen Vorbilder von Charles". Der Monarch teile die "zutiefst deutsche Naturverbundenheit" seines Vorfahren. Charles sehe Deutschland "als Partner im Umwelt- und Klimaschutz."

