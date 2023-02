STERN

Malu Dreyer im stern: "Olaf Scholz ist ja kein typischer Mann-Mann"

Hamburg (ots)

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat in einem Gespräch mit dem stern den Kommunikationsstil des Bundeskanzlers Olaf Scholz gegen Kritik verteidigt. "Er hat seine eigene Art, seinen eigenen Humor, seine eigene Art zu sprechen. Er hat seinen eigenen Weg, das wussten alle, die ihn gewählt haben", so Dreyer. Die SPD-Politikerin fügte allerdings hinzu: "Aber ja, Frauen sind oft etwas kommunikativer, das merkt man auch am Führungsstil."

Dreyer, die als energische Verfechterin der Gleichstellung gilt, nahm den Kanzler auch dafür in Schutz, dass er mit der Berufung von Boris Pistorius zum Verteidigungsminister die Parität im Bundeskabinett aufgegeben hat. "Manchmal passen die Konstellationen nicht. Aber Olaf Scholz wird bestimmt im Blick behalten, dass sein Kabinett irgendwann auch mal wieder paritätisch besetzt ist", so die Ministerpräsidentin im stern. "Olaf Scholz ist ja kein typischer Mann-Mann." Der Kanzler, so Dreyer, sei im Gegenteil "ein sehr moderner Mann. Gleichstellung ist für ihn die normalste Sache der Welt."

