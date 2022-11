Gruner+Jahr, STERN

Bill Kaulitz im stern: "Die Kinder kommen eher zu mir als zu Tom oder Heidi"

Hamburg (ots)

Seit der Hochzeit von Tom Kaulitz und Heidi Klum 2019 ist auch Bill Kaulitz ein fester Bestandteil der Familie Klum, wie er im Brüder-Gespräch mit dem stern verrät: "Wir sind alle füreinander da. Aber wenn es um Beziehungen oder das erste Bauchkribbeln geht, kommen die Kinder eher zu mir als zu Tom oder Heidi." Den Rat von Tom Kaulitz würden die Kinder des Topmodels hingegen dann suchen, wenn "in der Schule mal die Kacke am Dampfen ist".

In dem Gespräch offenbart Tom Kaulitz auch, warum er sehr schnell wusste, dass Heidi Klum seine große Liebe ist: "Ich glaube, ich habe es an diesem total vertrauten Gefühl gemerkt und als Heidi und ich das erste Mal richtig zusammen lachten."

Die große Liebe zu finden, ist etwas, das sich auch Bill Kaulitz sehnlich wünscht. Laut Bruder Tom würde Bill alles für seine große Liebe machen, auch auf eine einsame Insel ziehen. Bill hat vor allem einen Wunsch: Sein zukünftiger Partner muss ihn so akzeptieren, wie er ist. "Ich hatte in der Vergangenheit Partner, die nicht damit umgehen konnten, dass ich in der Öffentlichkeit stehe. Würde noch mal ein Partner verlangen, dass ich mich verändere oder mich im Job zurücknehme, kann das nicht meine große Liebe sein."

Und auch mit etwas anderem müsste der Mensch an Bill Kaulitz' Seite wohl umgehen können: seiner pedantischen Sauberkeit. Wie die Zwillinge verraten, seien sie beide "in dieser Hinsicht gestört". Bill Kaulitz kann seinen Ordnungsdrang mittlerweile allerdings nicht mehr so sehr ausleben - wegen seiner großen Familie. Jetzt sei es nur noch die Seite seines Schreibtisches, die extrem ordentlich ist.

