CosmosDirekt bringt neue Wohngebäudeversicherung auf den Markt

Neue Produktlinie mit umfangreichen Leistungserweiterungen - insgesamt rund 50 Verbesserungen

Individuelle Zusatzleistungen runden Komplettschutz mit Top-Absicherung ab

Wie gewohnt bei CosmosDirekt: Einfacher, direkter Onlineabschluss mit flexibler Preis-Leistungs-Gestaltung

Die Wohngebäudeversicherung zählt zu den wichtigsten Absicherungen für Hauseigentümer. Denn sie springt ein, wenn ein Haus beschädigt oder vollständig zerstört wird. CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in Deutschland, hat sein Angebot grundlegend überarbeitet und bietet mit der neuen Wohngebäudeversicherung umfangreiche Leistungserweiterungen mit der Möglichkeit von individuellen Zusatzabsicherungen an. Als führender Online-Versicherer ermöglicht das Unternehmen auch bei diesem Produkt einen einfachen, direkten Onlineabschluss. So erhalten Kunden auf dem schnellsten Weg diesen wichtigen Versicherungsschutz für ihr Wohngebäude.

Interessenten können zwischen zwei Produktlinien wählen: dem Basis-Schutz als sehr gute Grundabsicherung oder dem Comfort-Schutz als umfängliche Top-Absicherung. In der Tarifvariante Basis-Schutz schließt CosmosDirekt jetzt beispielsweise auch die Absicherung von Wärmepumpen oder die Abdeckung von Schäden an Ladestationen für Elektrofahrzeuge mit ein. Grob fahrlässig verursachte Schäden sind mitversichert. Bei der neuen Variante Comfort-Schutz sind weitere zusätzliche Leistungen eingeschlossen. So übernimmt CosmosDirekt hier unter anderem die Aufräumungs- und Wiederaufforstungskosten für Bäume bis 5.000 Euro oder auch eine Beratung zur Modernisierung und Sanierung. Insgesamt umfasst die neue Wohngebäudeversicherung rund 50 Leistungsverbesserungen.

Darüber hinaus können bei Basis- wie auch Comfort-Schutz Zusatzleistungen individuell ergänzt werden. Hierzu zählt auch der wichtige Einschluss einer Elementarschadenabdeckung oder die Absicherung einer Photovoltaikanlage. Zudem lässt sich ein umfangreiches Assistance-Paket einschließen, das einen besonderen Service in Form von vielfältigen Organisationsleistungen und Kostenübernahmen als Rundum-Unterstützung für das Zuhause beinhaltet. Insgesamt stehen fünf Leistungs-Bausteine optional zur Auswahl: Mit dem Bausteine-System, welches sich bereits bei der Haftpflicht-, Hausrat- und Unfallversicherung etabliert hat, kann der Versicherungsschutz flexibel und individuell auf den persönlichen Bedarf der Hauseigentümer zugeschnitten werden.

Für Neubauten gewährt CosmosDirekt einen gestaffelten Rabatt von bis zu 50 Prozent. Für Mehrvertragskunden bietet das Unternehmen einen Rabatt von zehn Prozent. Wird eine Selbstbeteiligung in Höhe von 500 Euro oder 1.000 Euro vereinbart, wirkt sich dies ebenfalls günstig auf den Beitrag aus.

CosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und der Direktversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Rund 1,7 Millionen Kunden vertrauen auf CosmosDirekt.

Die Generali ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt mit Beitragseinnahmen von rund 14,9 Mrd. EUR und mehr als 9 Mio. Kunden. Als Teil der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit den Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig. Ziel der Generali ist es, für ihre Kunden ein lebenslanger Partner zu sein, der dank eines hervorragenden Vertriebsnetzes im Exklusiv- und Direktvertrieb sowie im Maklerkanal innovative, individuelle Lösungen und Dienstleistungen anbietet. Generali Deutschland gehört zu der im Jahr 2022 neu geschaffenen Business Unit "Deutschland, Österreich und Schweiz" (DACH). Mit rund 19,6 Mrd. EUR Beitragseinnahmen und 12,2 Mio. Kunden ist die neue Business Unit der Generali Group eine der führenden Erstversicherungsgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

