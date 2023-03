Zahl der Woche: 46,5 | 49-Euro-Ticket: Warum es einige nicht nutzen möchten

CosmosDirekt

Für 46,5 Prozent der Menschen in Deutschland sind schlechte Verbindungen beziehungsweise die Verfügbarkeit vor Ort ein Grund, das 49-Euro-Ticket nicht in Gebrauch zu nehmen.

Ab dem 1. Mai soll es bundesweit gültig sein, das Deutschlandticket. Wie das frühere 9-Euro-Ticket gilt das neue Abo für 49 Euro im Monat im ÖPNV in ganz Deutschland. Doch trotz der großen Beliebtheit des 9-Euro-Ticket im letzten Jahr,[1] stößt sein Nachfolger eher auf Ablehnung: 67,1 Prozent der Menschen in Deutschland haben nicht vor, das 49-Euro-Ticket zu nutzen.[2] Was für sie dagegen spricht, hat das Marktforschungsinstitut Civey in einer Umfrage[3] im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland, untersucht. So ist fast die Hälfte der Befragten (46,5 Prozent) der Meinung, dass für sie die Verwendung des 49-Euro-Tickets aufgrund der schlechten Verbindungen und der Verfügbarkeit vor Ort nicht infrage kommt. Weitere 43,9 Prozent der Befragten geben an, den ÖPNV nicht zu nutzen und 41,6 Prozent bevorzugen flexible Verkehrsmittel wie beispielsweise den Pkw.

