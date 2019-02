CosmosDirekt

CosmosDirekt - neuer Tarif in der Hausratversicherung mit zahlreichen Leistungsverbesserungen

Saarbrücken (ots)

Verbessertes Leistungsspektrum bei Basis- und Comfort-Schutz.

- Individuelle Absicherungssumme für Fahrräder möglich. - Neuer Baustein Umzugsschutz und Erhöhung der versicherten Kosten im Comfort-Schutz.

Egal ob Haus oder Wohnung: Persönliche Dinge und Einrichtungsgegenstände stellen meist eine hohe Summe an Wert dar. Eine Hausratversicherung ist daher wichtig, diesen Wert vor möglichen Schäden - beispielsweise durch Einbruchdiebstahl, Brand oder Wasser - zu schützen. CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in Deutschland, hat sein Angebot in der Hausratversicherung verbessert und bietet ab sofort mit dem neuen Tarif ein deutlich optimiertes Leistungsspektrum an.

EINFACHE PRODUKTGESTALTUNG DURCH BASIS- UND COMFORT-TARIF

Als marktführendem Direktversicherer ist es CosmosDirekt besonders wichtig, übersichtliche und klar verständliche Produkte anzubieten. So hat der Kunde die Möglichkeit, je nach Bedarf zwischen zwei Tarifvarianten zu wählen. Mit dem Basis-Schutz erhalten Kunden eine umfassende Grundabsicherung für ihren Hausrat. Der Comfort-Schutz umfasst darüber hinaus viele weitere Zusatzleistungen. Die neue Hausratversicherung bietet eine deutliche Erweiterung der Leistungen bei beiden Produktvarianten. So erhalten Kunden beispielsweise eine höhere Flexibilität bei der Absicherung von Fahrrädern. Eine weitere Neuerung ist, dass schon im Basis-Schutz Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden, bis zu einer Höhe von 10.000 Euro mitversichert sind. Darüber hinaus wurden im Comfort-Schutz versicherte Kosten und Leistungen erhöht.

INDIVIDUELLE ABSICHERUNGSSUMME FÜR FAHRRÄDER MÖGLICH

Nicht nur in Zeiten von E-Bike und Co. kann der Wert eines Fahrrads sehr hoch sein: Eine individuelle Absicherung gegen einen möglichen Diebstahl ist daher für viele Kunden wichtig. Mit dem neuen Tarif kann jetzt bei beiden angebotenen Tarifvarianten eine individuelle Absicherungssumme von bis zu 10.000 Euro gewählt werden. Versichert sind alle Fahrräder in einem Haushalt, inklusive Fahrradanhänger und nicht versicherungspflichtiger E-Bikes (Pedelecs).

NEUER BAUSTEIN: UMZUGSSCHUTZ BEI PRIVATUMZUG

Bei einem Umzug war der Hausrat auf dem Transportweg bislang nur versichert, wenn der Umzug durch ein Umzugsunternehmen durchgeführt wurde. Mit dem neuen Tarif erhalten Kunden des Comfort-Schutzes einen sogenannten Umzugsschutz: Auch bei einem privat organisierten Umzug ist der Hausrat so bis zu einer Höhe von 10.000 Euro auf dem Transportweg von der alten zur neuen Adresse versichert.

WERTGEGENSTÄNDE MIT APP DOKUMENTIEREN

Dank der meinCosmosDirekt-App können Kunden über den Bilder-Upload Wertgegenstände und Fahrräder für die Hausratversicherung schnell und einfach dokumentieren. Darüber hinaus haben sie mit der App alle Informationen rund um ihre Versicherungen jederzeit und überall zur Hand und können ihre Verträge zudem einfach und bequem selbst verwalten.

