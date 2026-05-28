Aktionsbündnis Katastrophenhilfe

25 Jahre Aktionsbündnis Katastrophenhilfe: Gemeinsam helfen, weltweit wirken

Multiple Krisen und knappere Mittel sind größte Herausforderungen

Berlin (ots)

Seit 25 Jahren steht das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe für schnelle, koordinierte und wirksame Hilfe für Menschen in größter Not. Wenn Naturkatastrophen, Konflikte oder Epidemien Menschen in existenzielle Krisen stürzen, rufen Caritas international, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie Katastrophenhilfe und UNICEF Deutschland gemeinsam zu Spenden auf - und setzen damit ein starkes öffentliches Signal: Betroffene Kinder und Familien brauchen dringend Unterstützung. Die vier Organisationen zählen zu den erfahrensten Akteuren der humanitären Hilfe in Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 2001 bündeln sie ihre Expertise und ihre Reichweite, um Menschenleben zu retten, Leid zu lindern und Betroffenen eine Perspektive zu geben.

Zeichen für globale Solidarität

Seit 2001 hat das Bündnis rund 446 Millionen Euro an Spenden gesammelt - ein Zeichen des außergewöhnlichen Vertrauens und der Solidarität der Menschen in Deutschland. Der erste Spendenaufruf erfolgte 2002 zur Hochwasserkatastrophe an der Elbe. Es folgten unter anderem große Hilfsaktionen nach dem Tsunami 2004 (rund 25 Millionen Euro), dem Erdbeben in Haiti 2010 (fast 10 Millionen Euro), dem Hochwasser in Deutschland 2021 (über 88 Millionen Euro), dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs 2022 (rund 150 Millionen Euro) sowie dem Erdbeben in der Türkei und Syrien 2023 (fast 35 Millionen Euro).

"Hinter jeder Spende steht der Wunsch, Kindern und Familien in größter Not beizustehen. Diese Solidarität macht den Unterschied: Sie ermöglicht sauberes Trinkwasser nach Erdbeben, Notunterkünfte für Familien, die vor Gewalt fliehen müssen, medizinische Versorgung in Krisengebieten. Dafür danke ich den Menschen in Deutschland von Herzen", sagt Christian Schneider, Vorsitzender des Bündnisses und Geschäftsführer von UNICEF Deutschland.

Starke Partnerschaft für große Wirkung

Die öffentlichkeitswirksame Unterstützung durch das ZDF ist ein entscheidender Faktor für die hohe Spendenbereitschaft in der Bevölkerung.

Zur Partnerschaft sagt Schneider: "Die Partnerschaft mit dem ZDF ist für das Aktionsbündnis von unschätzbarem Wert. Wenn das ZDF unsere Spendenaufrufe unterstützt, erreichen wir zahlreiche Menschen in Deutschland und können so noch mehr Kindern und Familien in Not helfen."

Auch ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler unterstreicht die Bedeutung der Kooperation: "Das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe leistet seit 25 Jahren einen wichtigen Beitrag bei Katastrophen und internationalen Krisen. Durch unsere Zusammenarbeit bieten wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit, notleidende Menschen in der ganzen Welt mit ihrer Spende zu unterstützen. Der offene Austausch zwischen dem ZDF und dem Aktionsbündnis Katastrophenhilfe ermöglicht zudem einen zusätzlichen Überblick über die jeweilige Lage vor Ort."

Wachsende Herausforderungen - gemeinsames Engagement weiter notwendig

Die Zahl gewaltsamer Konflikte, Naturkatastrophen und humanitärer Krisen nimmt weltweit zu. In diesem Jahr sind rund 240 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das macht deutlich, wie wichtig internationale Solidarität und Unterstützung bleiben.

Die Organisationen des Aktionsbündnis Katastrophenhilfe stehen weiter an der Seite von Menschen in Not - auch in scheinbar ausweglosen Situationen.

Das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe ruft zu Spenden für die Hilfsmaßnahmen seiner Mitgliedsorganisationen auf:

Spendenkonto:

IBAN: DE65 100 400 600 100 400 600

BIC: COBADEFFXXX

Stichwort: Hilfe weltweit

Online-Spenden: www. aktionsbuendnis-katastrophenhilfe.de/jetzt-spenden

Original-Content von: Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, übermittelt durch news aktuell