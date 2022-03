Aktionsbündnis Katastrophenhilfe

Krieg in der Ukraine: Überwältigende Solidarität

Hilfskorridore müssen geöffnet bleiben

Berlin (ots)

Neun Tage nach dem ersten Spendenaufruf des Aktionsbündnisses Katastrophenhilfe wurden schon über 58 Millionen Euro für die Nothilfe für die Menschen in der Ukraine gespendet.

"Die Solidarität und die Spendenbereitschaft der Menschen und Unternehmen in unserem Land ist überwältigend. Eine solche Hilfsbereitschaft hat es seit Gründung des Bündnisses 2001 noch nicht gegeben", sagt Dominique Mann, Geschäftsführer des Aktionsbündnisses Katastrophenhilfe.

"Das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe ist für diese immense Unterstützung sehr dankbar. Unsere Mitgliedsorganisationen Caritas international, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie Katastrophenhilfe und UNICEF Deutschland sind so in der Lage, den Menschen in den betroffenen Gebieten schnell und umfangreich zu helfen. Unser Dank gilt auch dem ZDF für die Kommunikation der Spendenaufrufe in seinen Sendungen."

So helfen Caritas international, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie Katastrophenhilfe und UNICEF Deutschland

Im Vordergrund der Hilfe steht im Moment die Versorgung der Menschen mit dem Nötigsten, sowohl in der Ukraine wie auch an den Grenzen, an die bereits Hunderttausende geflüchtet sind.

"Insbesondere in den stark umkämpften Gebieten im Osten des Landes verschlechtert sich die Versorgungslage von Tag zu Tag. Wir fordern die Konfliktparteien deshalb auf, ihre Zusage, humanitäre Korridore einzurichten, unbedingt einzuhalten. Wenn die Millionen Kinder, Frauen und Männer in den umkämpften Gebieten nicht mehr mit Lebensmitteln, Trinkwasser und Medikamenten versorgen werden können, wird sich die Lage für sie dramatisch verschlechtern", appelliert Martin Keßler, Vorsitzender des Aktionsbündnisses Katastrophenhilfe, im Namen der vier Organisationen an die Regierungen Russlands und der Ukraine.

Die Organisationen Caritas international, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie Katastrophenhilfe und UNICEF Deutschland und ihre Partner weiten die Maßnahmen in der Ukraine und an den Grenzen zu Polen, der Slowakei, Moldawien, Ungarn und Rumänien aus. Die Helferinnen und Helfer vor Ort versorgen die schutzsuchenden Menschen mit Lebensmitteln und Trinkwasser. Außerdem stellen sie Notunterkünfte und Waschmöglichkeiten bereit. Erwachsene und Kinder werden psychosozial betreut, um die traumatischen Erfahrungen aufzuarbeiten.

ZDF-Spendensendung am 10. März

Das ZDF ändert angesichts des Krieges in der Ukraine und der dramatischen Lage für Millionen Kinder, Frau und Männer sein Programm. Am Donnerstag, 10. März 2022, führt Markus Lanz ab 20.15 Uhr durch eine Sondersendung für die Ukraine. Der Moderator wird Gespräche mit Politikerinnen und Politikern, Beobachtern und Experten führen. Weiter werden ZDF-Auslandskorrespondenten aus der ganzen Welt zugeschaltet und den Abend mit aktuellen und persönlichen Berichten begleiten.

Im Rahmen dieser Sendung wird Markus Lanz gemeinsam mit dem Aktionsbündnis Katastrophenhilfe zu Spenden für die Menschen in der Ukraine aufrufen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können an dem Abend über eine Spendenhotline die Arbeit der Bündnisorganisationen Caritas international, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie Katastrophenhilfe und UNICEF Deutschland unterstützen.

Das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe ruft zu Spenden für die Hilfsmaßnahmen seiner Mitgliedsorganisationen auf:

Spendenkonto:

IBAN: DE65 100 400 600 100 400 600 (Commerzbank)

BIC: COBADEFFXXX

Stichwort: Nothilfe Ukraine

Online-Spenden: www.aktionsbuendnis-katastrophenhilfe.de/jetzt-spenden

Die Organisationen Caritas international, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie Katastrophenhilfe und UNICEF Deutschland haben sich 2001 im Aktionsbündnis Katastrophenhilfe zusammengeschlossen. Im Falle großer Katastrophen ruft das ZDF zu Spenden unter anderem für das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe auf.

Original-Content von: Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, übermittelt durch news aktuell