Vergölst wird offizieller Partner von Die Finals 2026 in Hannover

Hannover (ots)

Vergölst feiert ein ganz besonderes Jubiläum: 100 Jahre Tradition, Qualität und Service rund ums Auto und Reifen. Im Rahmen dieses Meilensteins engagiert sich das Unternehmen als offizieller Partner von "Die Finals 2026", die vom 23. bis 26. Juli 2026 in Hannover stattfinden.

Die Finals sind eines der größten Multisport-Events in Deutschland und vereinen nationale Meisterschaften zahlreicher Sportarten unter einem Dach. Über vier Tage hinweg werden die Wettkämpfe live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen und erreichen damit ein Millionenpublikum. Vergölst wird bei den Sportarten Gewichtheben, Turnen, 3x3 Basketball sowie auf der Finals-Meile präsent sein - einem zentralen Treffpunkt für Sportfans und Besucher.

Gerade diese Sportarten stehen im Alltag oft nicht im Rampenlicht. Die Finals bieten ihnen eine Bühne, um ihre Faszination einem breiten Publikum näherzubringen. Ob die Kraft und Präzision beim Gewichtheben, die Eleganz und Körperbeherrschung im Turnen oder die Dynamik und Schnelligkeit beim 3x3 Basketball - die Finals zeigen, wie spannend und anspruchsvoll eben diese Disziplinen sind.

Mit der Partnerschaft verfolgt Vergölst gleich zwei Ziele: Zum einen möchte das Unternehmen im Jubiläumsjahr regional etwas zurückgeben und die Sportbegeisterung in Hannover unterstützen. Zum anderen nutzt Vergölst die Reichweiten-Effekte der nationalen Übertragung, um die 100-jährige Erfolgsgeschichte und die Kompetenz in Reifen- und Autoservice einem breiten Publikum zu präsentieren.

Vergölst Geschäftsführerin Frauke Wieckberg erklärt: "Unser 100-jähriges Jubiläum ist für uns ein Anlass, nicht nur zurückzublicken, sondern auch zu zeigen, wofür Vergölst seit einem Jahrhundert steht: zuverlässiger Reifen- und Autoservice für unsere Kundinnen und Kunden. Die Finals sind ein Event, das Menschen begeistert und verbindet - Werte, die auch uns wichtig sind. Mit unserem Engagement möchten wir die Region Hannover stärken und gleichzeitig die Gelegenheit nutzen, unsere Tradition deutschlandweit sichtbar zu machen."

Hagen Boßdorf, Geschäftsführer der Finals GmbH: "Wir freuen uns sehr, mit Vergölst ein traditionsreiches Hannoveraner Unternehmen als Partner der Finals 2026 begrüßen zu dürfen. Vergölst wird die Finals noch ein Stück näher an die Menschen bringen. Dieses Engagement zeigt erneut, wie stark die Unterstützung für die Finals aus der Wirtschaft ist."

Mit dem Engagement unterstreicht Vergölst, dass Sport, Gemeinschaft und Mobilität perfekt zusammenpassen - und dass das Unternehmen auch in Zukunft für Verlässlichkeit und Nähe zu seinen Kunden steht.

Original-Content von: Vergölst GmbH, übermittelt durch news aktuell