Vergölst feiert 100-jähriges Jubiläum

Vom Reifenpionier der 1920er-Jahre hat sich Vergölst zu einem modernen Mobilitätsdienstleister mit bundesweitem Servicenetz entwickelt. 2026 feiert das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen und blickt zugleich mit neuen Konzepten und Investitionen in eine digitale, nachhaltige Zukunft.

In diesem Jahr feiert die Vergölst GmbH ihr 100-jähriges Bestehen - ein außergewöhnlicher Meilenstein für eines der traditionsreichsten Serviceunternehmen der Branche. Aus einer regionalen Reifenhandlung hat sich über ein Jahrhundert hinweg ein bundesweit führender Experte für zeitgemäße Reifen- und Autoservices sowie optimale Mobilität entwickelt, der heute für Qualität, Kundennähe und technische Kompetenz steht.

Von der Werkstattgründung zum starken Servicenetz

Die Unternehmensgeschichte begann 1926 in Aachen mit der Gründung einer Reifen- und Vulkanisationswerkstatt durch Josef Kempen und Hubert Vergölst, ab 1935 Alleininhaber des Unternehmens. Der Name Vergölst wurde schnell zum Synonym für fachkundige Beratung und zuverlässigen Service - Werte, an denen sich das Unternehmen bis heute orientiert. Über die Jahrzehnte wuchs Vergölst kontinuierlich, erweiterte sein Leistungsportfolio und baute ein bundesweites Filial- und Partnernetz auf.

Seit 1974 gehört Vergölst zur Continental AG und stärkte damit seine technologische Basis sowie den Zugang zu modernsten Reifen- und Servicelösungen. Vier Jahre später entwickelt Vergölst seinen bundesweiten Pannenservice für Lkw-Reifen, der 24 Stunden am Tag für überregionale Lkw-Flotten verfügbar ist. 1988 schlossen sich die ersten Franchise Partner dem Netzwerk an. Seit 1998 befindet sich die Zentrale in Hannover.

Ein Unternehmen im Wandel - Servicekompetenz in der Gegenwart

Heute zählen mehr als 450 Standorte deutschlandweit - bestehend aus eigenen Filialen und Partnerbetrieben - zum Vergölst Netzwerk. Das Sortiment reicht von Reifen aller führenden Hersteller über professionelle Achsvermessung und Bremsenservice bis hin zu modernen Diagnoseleistungen für Fahrzeuge aller Antriebsarten. Besonders im Fokus stehen digitale Kundenservices und eine stetige Weiterentwicklung der Werkstattprozesse, die schnelle, transparente und komfortable Abläufe ermöglichen.

Blick nach vorn: Neue Mobilität, neue Lösungen

Zum 100-jährigen Jubiläum richtet Vergölst den Blick bewusst in die Zukunft. Die zunehmende Elektrifizierung des Verkehrs, der technologische Wandel im Fahrzeugbereich und neue digitale Nutzungsszenarien stellen die Branche vor große Veränderungen. Vergölst investiert daher in Weiterbildung für Mitarbeitende, in moderne Werkstattausrüstung und in digitale Tools, die Kundenservices weiter vereinfachen sollen. Hinzukommt eine Modernisierungsstrategie, die die Filialen in den kommenden Jahren nach und nach robust und fit für die Zukunft aufstellen soll. Gleichzeitig stärkt das Unternehmen sein Engagement im Bereich Nachhaltigkeit - unter anderem durch ressourcenschonende Prozesse und ein wachsendes Angebot an nachhaltigen Produkt- und Servicelösungen.

"Wir sind stolz auf unsere Geschichte - aber noch wichtiger ist uns, dass wir unseren Kunden auch für die kommenden Jahrzehnte ein verlässlicher Partner bleiben", sagt Vergölst Geschäftsführerin Frauke Wieckberg. "Unser 100-jähriges Jubiläum ist ein Anlass zum Feiern, aber auch ein Startpunkt für neue Ideen und innovative Konzepte in einer sich rasant entwickelnden Mobilitätswelt." Kunden dürfen sich auf spannende Aktionen und das eine oder andere Angebot über das gesamte Jubiläumsjahr hinweg freuen.

