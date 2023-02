Landesanstalt für Medien NRW

Das NRW Media Traineeship - eine Win-Win-Win-Situation für die Medienbranche NRW

Talente fördern, Nachwuchskräfte für die Branche entwickeln, themenübergreifendes Arbeiten zum Standard erklären

Düsseldorf (ots)

Das NRW Media Traineeship bietet einen Einstieg in die schönste Branche der Welt - die Medienbranche NRW. Mit diesem Angebot startet die Landesanstalt für Medien NRW zusammen mit Medienunternehmen in NRW ein exklusives Programm zur Förderung von Nachwuchskräften in der Medienbranche und schafft eine echte Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten:

Das Programm bietet eine exklusive und erstklassige Ausbildung für junge Talente.

Es sorgt für exzellente Nachwuchskräfte für die Medienunternehmen am Standort NRW.

Und es trägt zu einer zunehmenden Vernetzung der Branche untereinander bei.

Die ersten Trainees starten ihre Ausbildung im Mai 2023. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Interdisziplinäres Traineeship vereint praktische Erfahrung in den Bereichen Content, Distribution und Technologie mit Grundkenntnissen der Medienaufsicht.

Beim NRW Media Traineeship handelt es sich um ein achtzehnmonatiges Qualifizierungsprogramm für Medientalente und Medieninteressierte. Egal, ob eine Ausbildung im Bereich Journalismus, Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Marketing oder Recht vorliegt, das Traineeprogram bringt Menschen zusammen und vermittelt vernetztes Denken. Im Rahmen eines interdisziplinären On the Job-Training vermittelt dieses Trainee-Programm Arbeitserfahrung im journalistischen, betriebswirtschaftlichen und technologischen Bereich und das in drei unterschiedlichen Medienunternehmen im Bundesland. Neben den drei mehrmonatigen Stationen bei Ausbildungspartnern erhalten die Trainees zusätzlich ein begleitendes individuelles Coaching sowie Ausbildungsblöcke bei der Landesanstalt für Medien NRW. Das Absolvieren des Programms ermöglicht es den Trainees, die Vielfalt an Medienberufen und Unternehmen in NRW kennenzulernen und es gibt den Medienunternehmen in NRW die Gelegenheit, vielseitig ausgebildete und bestens vernetzte junge Medientalente für sich zu gewinnen.

Alle Details zum NRW Media Traineeship finden Sie auch noch einmal hier zusammengestellt: https://www.medienanstalt-nrw.de/mediatraineeship

Die Sicherung der Medienvielfalt am Standort NRW gelingt nur mit Menschen - und in die wollen wir investieren

"Medien und Inhalte sind der Sauerstoff unserer Demokratie - und Medienschaffende bringen diesen Sauerstoff ins Blut. Dass wir einen vielfältigen Medienstandort NRW schützen und fördern, ist nicht nur gesetzlicher Auftrag der Medienanstalt NRW, sondern auch ein Thema, für das ich mich persönlich leidenschaftlich einsetze. Und ich bin überzeugt, das kann nur gelingen, wenn die richtigen Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Die Bereitschaft der Medienunternehmen, das Thema der interdisziplinären Ausbildung gemeinsam anzugehen, zeigt, was die Medienbranche in NRW ist - nämlich die schönste Branche der Welt", kommentiert Dr. Tobias Schmid, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW, den Start der Trainee-Ausschreibung.

Folgende Medienunternehmen aus dem Bundesland nehmen als Partner am NRW Media Traineeship teil:

1PTA

ams - Radio und MediaSolutions

Antenne NRW

Correctiv

Deutsche Telekom

Kölner Stadtanzeiger

RADIO NRW

RTL

Studio 47

Vier Null Media

Vodafone

WDR media- group / ARD plus

Wie können Interessierte sich bewerben?

Informationen zum Bewerbungsverfahren und zum Ablaufplan des NRW Media Traineeship finden Sie auf unserer Website: www.medienanstalt-nrw.de/trainee

Original-Content von: Landesanstalt für Medien NRW, übermittelt durch news aktuell