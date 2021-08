UNO-Flüchtlingshilfe e.V.

Beweggründe - der neue Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe

Abschluss der ersten Staffel mit Lena Gorelik

Seit heute ist die letzte Folge der ersten Staffel des Podcasts "Beweggründe" der UNO-Flüchtlingshilfe online. Zum Abschluss der Interview-Reihe ist die Autorin und Essayistin Lena Gorelik zu Gast. Bis zu ihrem 12. Lebensjahr lebte Lena Gorelik im heutigen St. Petersburg, ehe sie 1992 mit ihrer russisch-jüdischen Familie als "Kontingentflüchtling" nach Deutschland floh. Wie sie die Zeit in der Flüchtlingsunterkunft wahrgenommen hat, welche Bedeutung Lichterketten und auch Humor für Gorelik haben und warum sie die Demokratie feiert, erzählt sie in einem sehr persönlichen Gespräch.

Der Podcast "Beweggründe" macht das Thema Flucht mit all seinen Aspekten greifbarer. In sehr persönlichen und bewegenden Gesprächen erzählen bekannte Menschen aus Deutschland über ihre Fluchterfahrung. Marina Weisband, Yared Dibaba, Enissa Amani, Sawsan Chebli, Ilija Trojanow, Lena Gorelik und Rauand Taleb erzählen davon, wie es sich anfühlt, kurz bevor man das eigene Zuhause verlassen muss, was auf der Flucht passiert und wie solche Erlebnisse prägen. Jede Folge beschäftigt sich aber auch mit der Frage, wie wir alle helfen können und wie die deutsche Zivilgesellschaft Geflüchteten das Ankommen erleichtern kann.

Staffel 1 - Ankommen

Wie ist es, als geflüchtete Person neu in einem Land anzukommen, das Schutz und Sicherheit verspricht? Sich in einer Gesellschaft einzuleben und sein Leben neu aufzubauen? Wie beeinflusst der Fluchthintergrund die eigene Identität, wie wirken Erfahrungen der Flucht nach und was ist "Heimat"? Das sind nur einige der Fragen, über die die UNO-Flüchtlingshilfe zum Auftakt mit bekannten Persönlichkeiten aus Deutschland spricht.

Beweggründe - der Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe

Svenja von Reuss, Social-Media-Redakteurin der UNO-Flüchtlingshilfe, führt gemeinsam mit Peter Ruhenstroth-Bauer, dem Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, durch die Folgen

sowie auf den gängigen Podcast-Portalen erscheinen.

Der Trailer zur ersten Staffel "Ankommen" sowie die bisherigen Folgen sind abrufbar

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/aktuelles/podcast

