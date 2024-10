Congress und Messe Innsbruck GmbH

Congress Messe Innsbruck ist Klimabündnis-Betrieb

Aufgrund ihrer kontinuierlichen Bemühungen im Nachhaltigkeitsmanagement wurde die Congress und Messe Innsbruck GmbH (CMI) mit ihren drei vielseitigen Veranstaltungshäusern Congress Innsbruck, Messe Innsbruck und congresspark igls ins Klimabündnis-Netzwerk aufgenommen.

Mit der Auszeichnung des Klimabündnis Tirol wird die Congress und Messe Innsbruck GmbH (CMI) in ihrem Nachhaltigkeitsengagement bestätigt. Geschäftsführer Christian Mayerhofer schildert: „Ich freue mich über den Beitritt ins Netzwerk von Klimabündnis Tirol, der die konsequenten Bemühungen in der Ausrichtung aller Unternehmensbereiche gemäß strengen nachhaltigen Kriterien widerspiegelt.“ Klimaschutz-Landesrat und Klimabündnis-Obmann René Zumtobel berichtet: „Veranstaltungen erfordern große Mengen an Ressourcen, sei es in den Bereichen Energie, Abfall oder auch in der An- und Abreise von Gästen. Die Congress Messe Innsbruck ist eines der wichtigsten Veranstaltungszentren in Tirol. Mit ihrem Engagement als Klimabündnis-Betrieb ist sie eine Multiplikatorin, die ihre Gäste zu nachhaltigem Handeln motiviert und damit einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz in Tirol leistet.“

Schauplatz für nachhaltige Veranstaltungen von Kongressen über Messen bis Großevents

Im Fokus des Nachhaltigkeitskonzepts der CMI stehen die Bereiche Energiegewinnung und -effizienz, Abfallvermeidung, Beschaffung, Mobilität, Kommunikation und soziale Verantwortung. Die Veranstaltungshäuser wurden 2024 erfolgreich mit dem international renommierten Green-Globe-Label für Veranstaltungs- und Tourismusbetriebe rezertifiziert. Zudem sind alle Standorte seit 2015 als „Green Location“ mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. Für die Veranstaltung von „Green Events“ und „Green Meetings“ stehen die Nachhaltigkeitsbeauftragten den Veranstaltenden mit umfassender Unterstützung zur Seite. Die Congress und Messe Innsbruck (CMI) führt als Leitbetrieb der Tiroler Veranstaltungshäuser an ihren Standorten Congress Innsbruck, Messe Innsbruck und congresspark igls jährlich rund 450 Veranstaltungen mit rund 550.000 Besuchern, Teilnehmern und Gästen durch.

