LOTTO 6aus49: Millionär im Raum Essen

Rund 1,1 Millionen Euro dank eines Systemscheins

Münster (ots)

Millionengewinn in Nordrhein-Westfalen: Ein Spielteilnehmer aus dem Raum Essen traf bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 am Mittwoch (2. April) mit einem Vollsystem 007 den zweiten Gewinnrang und erhält rund 1,1 Millionen Euro.

Vollsystem als Glücksbringer

Wer sich nicht für sechs Glückszahlen entscheiden kann, schickt mit einem Vollsystem von LOTTO 6aus49 einfach mehr Zahlen ins Rennen. Auf seinem Systemschein kreuzte der Neu-Millionär aus dem Raum Essen im Internet bei www.westlotto.de mehr als sechs Zahlen an und spielte damit verschiedene Sechser-Kombinationen über einen Tipp. Im Fall des Vollsystems 007 sind es sieben Zahlen pro Spielfeld. Mit Erfolg: Mit den bereits gewählten Ziffern 5, 14, 19, 20, 25, 48 fehlte dem Glückspilz nur die passende Superzahl 6, um den Jackpot in der ersten Gewinnklasse zu knacken. Dennoch wird er zum Millionär. Seine Gewinnsumme im zweiten Rang beträgt genau 1.128.179,70 Euro.

Spieleinsatz von 43 Euro

Der Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen nahm mit dem Vollsystem 007 an den Mittwochsziehungen von LOTTO 6aus49 vom 5. März bis 2. April teil. Somit brachte die letzte Teilnahme des Spielauftrages am Mittwoch den erhofften Millionengewinn. Der Glückstipp war bereits am 3. März gespielt worden. Dabei hatte der Spielteilnehmer seine Zahlen selbst ausgewählt und nicht per Quicktipp (Zufallsgenerator). Als registrierter Kunde bei www.westlotto.de ist der Neu-Millionär WestLotto namentlich bekannt, so dass die Gewinnerbetreuung kurzfristig Kontakt zum Spielteilnehmer aufnehmen kann und der Millionenbetrag im Anschluss überwiesen wird.

