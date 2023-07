WestLotto

LOTTO 6aus49: Nordrhein-Westfale knackt den Jackpot

Rund 17 Millionen Euro gehen in den Kreis Recklinghausen

Münster (ots)

Die Mittwochs-Ziehung von LOTTO 6aus49 lohnt sich. Das wird sich jedenfalls ein Tipper aus dem Kreis Recklinghausen sagen. Denn am Mittwochabend (12. Juli) knackte er den Jackpot und wird damit zum fast 17-fachen Millionär.

Mit den Gewinnzahlen 2, 7, 9, 19, 21 und 30 sowie der passenden Superzahl 2 traf der Spielteilnehmer bundesweit als Einziger die Gewinnklasse 1 und knackte damit den Jackpot. Dafür erhält er nun 16.937.142,60 Euro.

Tipp in der Annahmestelle

Der Neu-Millionär hatte seinen Glückstipp in einer WestLotto-Annahmestelle im Kreis Recklinghausen abgegeben. Für den Spieleinsatz von 8,95 Euro nahm die noch unbekannte Person mit sechs Tippreihen an der jüngsten Mittwochsziehung von LOTTO 6aus49 teil.

Achter Jackpotgewinn des Jahres

Mit dem neuen Millionengewinn wurde die erste Gewinnklasse 1 bei LOTTO 6aus49 in diesem Jahr bereits zum achten Mal bundesweit getroffen. Nur in drei Fällen waren es Einzelgewinne. Fünf Mal freuten sich mehrere Tipper über den Jackpotgewinn. So auch beim letzten Treffer am 17. Juni, wo jeweils rund 6,6 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfalen und Brandenburg gingen.

