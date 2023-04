WestLotto

Spiel 77-Millionär im Rhein-Sieg-Kreis

Weiterer Hochgewinn bei LOTTO 6aus49

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

An diesem Wochenende hatten zwei Nordrhein-Westfalen allen Grund zur Freude: Die beiden WestLotto-Kunden lagen mit ihren Glückszahlen goldrichtig und erhielten sechs- und siebenstellige Gewinnsummen.

Millionär mit Spiel 77

Die Zusatzlotterie Spiel 77 brachte einem Tipper aus dem Rhein-Sieg-Kreis am Samstag, 22. April, ganz viel Glück. Gemeinsam mit einem weiteren Spielteilnehmer aus Niedersachsen hatte er die siebenstellige Gewinnzahl 1-5-3-7-1-7-9 auf seinem Spielschein und traf damit den obersten Gewinnrang. Beide Glückspilze werden mit ihren Treffern zu Millionären und erhalten jeweils 1.677.777,00 Euro.

Weiterer Hochgewinn bei LOTTO 6aus49

Am gleichen Tag wurden die Lottozahlen 13-21-26-34-41-48 und die Superzahl 7 gezogen. Der zweite Rang sorgte bundesweit für vier Hochgewinne. Ein Gewinn für einen LOTTO 6aus49-Spieler aus Nordrhein-Westfalen ist dabei. Die Summe von 938.091,40 Euro geht in den Rhein-Erft-Kreis.

Die weiteren Glückspilze in der zweiten Gewinnklasse stammen aus Baden-Württemberg und Bayern (2 x). Der Jackpot wiederum wurde in Baden-Württemberg und Sachsen geknackt. Die Gewinnsumme liegt hier bei jeweils rund 8,5 Millionen Euro.

Neue Jackpotphase

Der Jackpot bei LOTTO 6aus49 startet zur nächsten Ziehung am kommenden Mittwoch (26. April) bei rund 2 Millionen Euro. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen und online in der WestLotto-App sowie unter www.westlotto.de möglich.

Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell