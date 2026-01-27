PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Schertz Bergmann Rechtsanwälte mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Schertz Bergmann Rechtsanwälte

Presseerklärung für Josef Brunner
Schertz Bergmann (RA Nadolny) erwirkt beim Landgericht Hamburg Verbot gegen den SPIEGEL

Berlin (ots)

Aus Anlass einer aktuellen Entscheidung der Pressekammer des Landgerichts Hamburg gegen den SPIEGEL weise ich als Rechtsanwalt von Josef Brunner namens und in Vollmacht meines Mandanten auf Folgendes hin:

Der SPIEGEL berichtete Anfang Dezember 2025 über strafrechtliche Vorwürfe gegen meinen Mandanten, denen dieser entschieden entgegentritt. Nachdem das Magazin sich weigerte, eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung abzugeben, habe ich für meinen Mandanten nunmehr eine einstweilige Verfügung vor dem Landgericht Hamburg erwirkt. Das Gericht hat eindeutig festgestellt, dass die Berichterstattung des SPIEGEL den Vorgaben der Verdachtsberichterstattung nicht genügt. Es fehlt, so das Gericht, für den Verdacht bereits an einem hinreichenden Mindestbestand an Beweistatsachen. Der SPIEGEL muss die u.a. online erfolgte Verdachtsberichterstattung nunmehr löschen und darf sie nicht mehr verbreiten.

Rechtsanwalt Nicolas Jim Nadolny

Pressekontakt:

Schertz Bergmannn Rechtsanwälte Part mbB
Rechtsanwalt Nicolas Jim Nadolny
Kurfürstendamm 53
10707 Berlin
E-Mail: nn@schertz-bergmann.de

Original-Content von: Schertz Bergmann Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Schertz Bergmann Rechtsanwälte mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Schertz Bergmann Rechtsanwälte
Weitere Storys: Schertz Bergmann Rechtsanwälte
Alle Storys Alle
  • 05.12.2025 – 16:35

    Presseerklärung für Karl-Theodor zu Guttenberg

    Berlin (ots) - Aus Anlass der aktuellen Berichterstattung des SPIEGEL "Spitzenpolitikerin und ihr Lebensgefährte Reiches Ministerium fördert Firma mit Guttenberg-Beteiligung" nehme ich hierzu als sein Anwalt wie folgt für ihn Stellung: Der vom SPIEGEL vermittelte Eindruck, es habe hier ein Interessenskonflikt gegeben bzw. es sei bei der Förderung des Münchener Startup-Unternehmens GovRadar GmbH durch das ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 17:47

    Presseerklärung für Christiane Goetz-Weimer und Wolfram Weimer

    Berlin (ots) - Aus Anlass aktueller Berichterstattungen, losgetreten insbesondere von rechtspopulistischen Medien mit Schlagzeilen wie "Abendessen mit Ministern für 80.000 Euro: Wolfram Weimer verkauft 'Einfluss auf politische Entscheidungsträger'" (Apollo News v. 17.11.2025), weise ich als Rechtsanwalt von Christiane Goetz-Weimer und Wolfram Weimer auf Folgendes hin: Wolfram Weimer hat jegliche operative Funktion in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren