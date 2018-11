Partnerversammlung CMS Hasche Sigle: Dr. Hubertus Kolster als Managing Partner wiedergewählt

Berlin (ots) - Dr. Hubertus Kolster ist für weitere vier Jahre als Managing Partner der Wirtschaftskanzlei CMS wiedergewählt. Auf der ordentlichen Jahres-Partnerversammlung am 10. November 2018 in Bonn haben die Partnerinnen und Partner der Sozietät eine breite Zustimmung für Kolsters dritte Amtszeit gegeben.

Dr. Hubertus Kolster steht seit 2011 an der Spitze von Deutschlands größter Wirtschaftskanzlei. In dieser Zeit hat er die Entwicklung der Sozietät in vielen Bereichen erfolgreich vorangetrieben. Der Umsatz insgesamt und pro Berufsträger als Indikator für die Qualität des Geschäfts wurden deutlich gesteigert. Mit innovativen Beratungsansätzen konnte CMS Deutschland sich in den letzten Jahren fest im Top-Segment nationaler und internationaler Unternehmen etablieren und neue hochkarätige Mandate gewinnen.

"Ich freue mich über den abermaligen Vertrauensbeweis der Partnerschaft und darauf, gemeinsam die Erfolgsgeschichte von CMS Deutschland fortzuschreiben und Themen zu neuen Geschäftsmodellen und Strukturen anzugehen", sagte Kolster nach seiner Wiederwahl. "Die Veränderungen im Rechtsmarkt und der digitale Fortschritt führen zu wesentlichen Veränderungen im juristischen Arbeitsumfeld. Darauf müssen wir vorbereitet sein und zukunftsfähige Strukturen schaffen. Unsere Mandanten setzen in der laufenden Beratung und bei ihren strategischen Themen auch auf CMS, weil wir auf innovative Entwicklungen nicht nur reagieren, sondern sie aktiv mitgestalten." Den anstehenden Herausforderungen und Aufgaben sehe er mit Spannung und großer Motivation entgegen, so Kolster weiter.

Zu Kolsters Wiederwahl erklärt Cornelius Brandi, Senior Partner von CMS Deutschland und Chairman of the Executive Board der CMS-Kanzleien: "Hubertus Kolster steht für konsequente Veränderungsprozesse im Zeichen der digitalen Transformation, das erfolgreiche Besetzen zukunftsträchtiger Beratungsthemen und die Weiterentwicklung der Sozietät im internationalen Kontext. Es ist auf sein vorausschauendes Management zurückzuführen, dass CMS Deutschland nicht nur im nationalen Markt herausragend positioniert, sondern auch für weltweit operierende Unternehmen ein attraktiver Berater ist. Ich freue mich über seine Wiederwahl und die Fortsetzung unserer vertrauensvollen Zusammenarbeit."

Dr. Hubertus Kolster, Jahrgang 1962, ist seit 1993 als Rechtsanwalt und seit 1997 als Partner im Frankfurter CMS-Büro tätig. 1999 und 2000 arbeitete er für CMS in London und für eine US-Kanzlei in New York. Den Frankfurter CMS-Standort leitete er von 2002 bis 2008 als Co-Managing Partner und von 2009 bis 2011 als Standort-Managing Partner. Als Rechtsanwalt ist er auf das Gesellschafts- und Unternehmensrecht sowie die Begleitung von M&A-Transaktionen spezialisiert und hat zahlreiche nationale und internationale Transaktionen begleitet.

Pressekontakt:

Nadine Ehrentraut

Head of Public & Media Relations



E: nadine.ehrentraut@cms-hs.com

T: +49 30 20360 2274

F: +49 30 20360 288 2274



Herausgeber:



CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern

mbB

Lennéstraße 7 | 10785 Berlin | www.cms.law



Sitz: Berlin (AG Charlottenburg, PR 316 B)

Liste der Partner: https://cms.law/de/DEU/List-of-partners

Original-Content von: CMS Hasche Sigle, übermittelt durch news aktuell