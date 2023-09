Gesamtverband Pressegroßhandel

Presse-Grossisten würdigen langjährigen Vorsitzenden Frank Nolte für seine Verdienste für den Berufsstand

Mitglieder des Bundesverbandes ernennen Nolte zum Ehrenpräsidenten

Köln (ots)

Der langjährige Vorsitzende des Grosso-Verbandes Frank Nolte wurde auf der Mitgliederversammlung am 13. September 2023 für seine außerordentlichen Verdienste für den Berufsstand und die Branche feierlich gewürdigt. Nolte hatte sich nach 19 Jahren in Spitzenämtern des Verbandes nicht erneut zur Wahl für ein Vorstandsamt gestellt.

"Frank Nolte hat sich um die Vielfalt, Überallerhältlichkeit und Unteilbarkeit der Presse sowie um die Stärkung und Weiterentwicklung unseres Pressevertriebssystems hochverdient gemacht", hob Thomas Kirschner in seiner Laudatio die Verdienste des langjährigen Verbandschefs und Presse-Grossisten hervor. Der geschäftsführende Gesellschafter der PVG Group dankte Frank Nolte im Namen aller Mitglieder mit sehr persönlichen Worten für sein außergewöhnliches Engagement und sein erfolgreiches Wirken. "Mit diplomatischem Geschick führst Du Interessen, Menschen und Unternehmen zum Wohle des Berufsstandes und der Branche insgesamt zusammen - auch gegen Widerstände. Weit über den Kollegenkreis hast Du Dir hohe Wertschätzung und Anerkennung erworben", so Kirschner. Er überreichte Frank Nolte auf der anschließenden Versammlung des Bundesverbandes Presse-Grosso im Namen aller Mitglieder die Ehrenurkunde zur Ernennung zum Ehrenpräsidenten des Verbandes.

Frank Nolte hat in verschiedenen Funktionen, als Bezirksdelegierter, in der Marketing-Kommission, ab 2004 als Mitglied des Vorstandes, ab 2009 als 1. Vorsitzender des Grosso-Verbandes sowie ab 2019 zusätzlich als Vorsitzender des Gesamtverbandes, an verantwortungsvoller Stelle den Pressevertrieb in der Bundesrepublik mitgeprägt. Seine besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten stellte er stets kollegial in den Dienst der Sache. In seiner Amtszeit fiel das Erreichen wegweisender Meilensteine für das Presse-Grosso wie die Normalisierung der Beziehungen zu wichtigen Verlagspartnern nach einer Phase rechtlicher Auseinandersetzungen, die höchstrichterliche und gesetzliche Sicherung wichtiger Systemgrundlagen, strukturelle Reformen des Pressevertriebssystems, der Abschluss mehrerer Branchenvereinbarungen sowie die Vereinigung aller Pressegroßhändler unter dem Dach des 2019 gegründeten Gesamtverbandes Pressegroßhandel.

Frank Nolte nahm sichtlich bewegt den Dank seiner Kollegen sowie aus der Hand seines bisherigen Stellvertreters Vincent Nolte das Präsent der Mitglieder - eine geführte Skihochtour in den italienischen Alpen - entgegen. Er dankte für das langjährige Vertrauen in seine Person sowie für die tatkräftige Unterstützung durch seine Kollegen und das Hauptamt. "Lieber Thomas Kirschner, vielen Dank für Deine persönlichen Worte, die mir viel bedeuten. Liebe Kollegen, Sie alle haben mir heute eine große Freude bereitet", erklärte Nolte. Dem neuen Führungsteam wünsche er viel Erfolg für die Bearbeitung anstehender Herausforderungen. Er habe volles Vertrauen in die handelnden Personen. Der Grosso-Verband sei eine leistungsstarke und effiziente Interessengemeinschaft. Die Mitwirkung in den Verbandsgremien habe er als Bereicherung empfunden. "Der Pressegroßhandel hat eine vielversprechende Perspektive, wenn wir Presse-Grossisten weiter beweglich, mutig und geschlossen agieren", schloss Nolte seine Ausführungen.

Der GESAMTVERBAND PRESSEGROSSHANDEL tritt für einen diskriminierungsfreien Vertrieb von Zeitungs- und Zeitschriftensortimenten ein. Er leistet einen wesentlichen im öffentlichen Interesse stehenden Beitrag zur Pressefreiheit und -vielfalt.

