BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien

Bayern Funkpaket erreicht täglich 2,4 Millionen Menschen

ma 2026 Audio II: Privatradio in Bayern bleibt stabil

München (ots)

Mehr als drei Viertel der Bevölkerung ab 14 Jahren in Bayern schalten montags bis freitags das Radio ein. Mit einer Tagesreichweite von 76,7 Prozent liegt der Freistaat trotz eines Rückgangs um 1,1 Prozentpunkte weiter über dem bundesweiten Wert von 73,9 Prozent. Das Bayern Funkpaket erreicht täglich knapp 2,4 Millionen Menschen. Mit Blick auf die vermarktungsrelevante Durchschnittsstunde zeigt sich im Jahresvergleich (ma 2025 Audio II Update) eine positive Entwicklung: Hier hören 769.000 Menschen ab 14 Jahre pro Stunde das Bayern Funkpaket (+5,6 %). Das geht aus der neuen ma 2026 Audio II hervor, die heute veröffentlicht wurde.

Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM): "Radio in Bayern kommt an und das Bayern Funkpaket erreicht weiter jeden fünften Menschen im Freistaat - das sind gute Nachrichten. Die leichten Verluste sind ein Zeichen dafür, wie sehr sich das Mediennutzungsverhalten verändert und wie die Branche unter Druck steht. Doch Jammern hilft nicht. Für mich ist klar: Die Zukunft gehört denen, die in Kreativität, in neue Geschäftsmodelle und innovative Formate investieren. Dass Bayern beim digitalen Verbreitungsweg DAB+ weiter klar über dem Bundesdurchschnitt liegt, ist dafür eine gute Ausgangslage."

Das terrestrische Digitalradio DAB+ ist im Freistaat fester verankert als in anderen Ländern. 42,6 Prozent der Menschen in Bayern gehören zum Weitesten Hörerkreis von DAB+, bundesweit sind es 35,6 Prozent. Bei der Tagesreichweite erreicht DAB+ in Bayern 25,8 Prozent, verglichen mit 20,9 Prozent bundesweit. DAB und Internetradio zusammen kommen auf 28,4 Prozent.

Privatradio in Bayern bleibt stabil - das belegen auch die erfreulichen Ergebnisse für Antenne Bayern: An einem durchschnittlichen Werktag hat das Programm 2,2 Millionen Hörerinnen und Hörer und damit 63.000 mehr als im Frühjahr. Damit bestätigt der Sender seine starke Position im deutschen Radiomarkt.

Zur Tabelle mit den Ergebnissen geht es hier.

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