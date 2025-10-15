BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien

Wahlkampf im Feed: Emotion schlägt Argument

BLM und LFK legen Studie zu Politiker-Profilen auf Social Media im Bundestagswahlkampf 2025 vor

Intensiv, emotional und von wenigen politischen Köpfen geprägt: So hat der Bundestagswahlkampf 2025 in den sozialen Netzwerken stattgefunden. Das zeigt eine Sonderanalyse im Rahmen des Online-Video-Monitors, deren Ergebnisse am 23. Oktober beim Panel "Demokratie im Feed" bei den MEDIENTAGEN MÜNCHEN vorgestellt werden.

Im Auftrag der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) und der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) untersuchte Goldmedia die Social-Media-Accounts von über 700 Kandidierenden und 3.000 Video-Posts. Nahezu alle Kandidierenden waren aktiv: 96% auf Instagram (Reichweitentreiber), 89% Prozent auf Facebook, 50% auf TikTok (stärkste Interaktion). Besonders viel Aufmerksamkeit erhielten emotionalisierende Beiträge. Sachlich-informative Inhalte fanden dagegen deutlich weniger Resonanz. Innerhalb der Parteien stachen wenige Köpfe hervor: Die Präsenz ihrer Parteien im Netz prägten vor allem Heidi Reichinnek (Die Linke), Sahra Wagenknecht (BSW), Alice Weidel (AfD) und Christian Lindner (FDP).

Für BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege verdeutlichen die Ergebnisse, dass der Wahlkampf auf Social Media längst Teil der politischen Öffentlichkeit ist. "Transparenz ist daher Grundversorgung. Wir müssen aber über Wege nachdenken, wie Sachargumente und Diskurs wieder verstärkt stattfinden - auch bzw. gerade auf Social Media."

Dr. Wolfgang Kreißig, Präsident der LFK; unterstreicht die Verantwortung von Aufsicht und Plattformen: "Im Wahlkampf dominieren auf Social Media emotionale Botschaften. Gerade dann ist es aber entscheidend, dass auch Inhalte und Argumente Gehör finden. Die Algorithmen der digitalen Plattformen sollten so gestaltet sein, dass politische Meinungsbildung auch online möglich bleibt."

Die Sonderanalyse ist auf der BLM-Website hier abzurufen.

