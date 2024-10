BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien

Medienwerkstatt Franken gewinnt Nachhaltigkeitspreis Medien

High View, Mediaschool Bayern, Niederbayern TV und Radio Fantasy neu beim Nachhaltigkeitspakt Medien

Bild-Infos

Download

München (ots)

Ganz egal, ob es um Bildung, Diversität oder Mobilität geht - der Spartenanbieter Medienwerkstatt Franken bringt die Themen der Menschen vor Ort in Nürnberg auf den Tisch. Für das Format "Dokumentationen auf Augenhöhe" hat die Medienwerkstatt Franken heute den Nachhaltigkeitspreis Medien bekommen. Die Auszeichnung wurde bereits zum zweiten Mal von der Schirmherrin des Nachhaltigkeitspakts Medien und Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner, im Rahmen eines Panels auf den MEDIENTAGEN MÜNCHEN verliehen.

Landtagspräsidentin und Pakt-Schirmherrin Ilse Aigner: "Ich bin gerne Schirmherrin des Nachhaltigkeitspaktes Medien, weil Medien für unsere Demokratie ein unverzichtbarer Partner sind. Weil wir die Trends aus den USA und von anderswo her sehen und weil die Bedrohungen für die liberalen Demokratien zunehmen: vor allem da, wo Empörung und Wut Kern des Geschäftsmodells sind! Mit den Unterzeichnern des Nachhaltigkeitspaktes - und der Kreis wächst erfreulicherweise, auch über Bayern hinaus - mit ihnen setzen wir etwas dagegen: im Schulterschluss. Und das unterstütze ich aus ganzem Herzen."

BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Gut recherchierte (lokale) Inhalte und Meinungsvielfalt sind die Markenzeichen publizistischer Verantwortung. In einer Medienwelt, die leider zunehmend von der ungeprüften und schnellen Weiterleitung von Fake News oder Desinformation geprägt ist, ist das journalistische Handwerk für die demokratische Meinungsbildung wichtiger denn je. Dieses Know How aus gewissenhafter Recherche und dem Versuch, auch schwierigen Themen gerecht zu werden, lebt die Medienwerkstatt Franken mit ihren packenden Dokumentationen seit Jahrzehnten vor. Dafür wird sie mit dem Nachhaltigkeitspreis 2024 ausgezeichnet."

Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) vergibt den mit 1000 Euro dotierten Preis gemeinsam mit einigen Stiftungspartnern aus dem Nachhaltigkeitspakt Medien (Bayerischer Rundfunk, High View, ProSiebenSat.1, rfo Regional Fernsehen Oberbayern und RTLZWEI). Der Preis belohnt Medienunternehmen für die nachhaltige Wahrnehmung publizistischer Verantwortung.

Der Nachhaltigkeitspakt Medien Bayern wächst weiter: Im letzten Jahr kamen High View, die Mediaschool Bayern, Niederbayern TV, Radio Fantasy und die LFK - Die Medienanstalt für Baden-Württemberg als neue Paktpartner hinzu.

Original-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell