Deutscher Fernsehpreis: Sieben Preise für private Anbieter aus Bayern

Gratulation an ProSieben, Sky Deutschland, Amazon Prime Video und Warner TV Comedy

München (ots)

Sieben auf einen Streich: Private Anbieter mit Sitz am Medienstandort Bayern sind mit dem Deutschen Fernsehpreis 2022 ausgezeichnet worden. Insgesamt sieben Preise gingen gestern Abend in Köln bei einer von Barbara Schöneberger moderierten Gala nach Bayern.

Besonders erfolgreich schnitt ProSieben mit drei Preisen ab. Zweifach prämiert wurde das von Joko Winterscheidt entwickelte Unterhaltungsformat "Wer stiehlt mir die Show?" (u.a. Beste Unterhaltung Show), zudem gewannen die ProSieben-Sportsendungen ranNFL und ran Football in der Kategorie "Beste Sportsendung". Zwei Preise erhielt Sky Deutschland für seine eigenproduzierte Krimiserie "Der Pass". Überzeugen konnten zudem die Streaminganbieter Amazon Prime Video mit dem Unterhaltungsformat "LOL - Last One Laughing" (Beste Comedy/Late Night) und Warner TV Comedy in Kooperation mit MagentaTV mit der bissig-unterhaltsamen Dramedy-Serie "Oh Hell" (Beste Comedy-Serie).

Dr Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM): "Der TV- und Streamingmarkt am Medienstandort Bayern ist auf der Überholspur - das verdeutlichen die zahlreichen Auszeichnungen für bayerische Anbieter beim Deutschen Fernsehpreis. Ich gratuliere allen Gewinnern, vor allem aber ProSieben, Sky, Amazon Prime Video und Warner TV Comedy. Die Bandbreite der ausgezeichneten Produktionen ist phänomenal: Sie reicht vom spannenden Thriller über kreativ umgesetzte Unterhaltung bis hin zur kompetent gestalteten Sportübertragung. Das zeigt, wie groß die Vielfalt der privaten Angebote in Bayern ist."

