Dieses Geschenk ist einfach mega! Oder doch eher giga? NORMA schenkt den Nutzerinnen und Nutzern von NORMA Connect 33 Prozent mehr Datenvolumen. Im Tarif "Smart S" surfen Verbraucherinnen und Verbraucher nun mit 4 GB statt wie bisher mit 3 GB bei maximaler LTE-Geschwindigkeit. Im "SMART M"-Angebot stehen nun statt 6 GB starke 8 GB zur Verfügung. Auch die Vielsurfer im "Smart L"-Tarif profitieren: Sie kommen nun auf 16 GB High-Speed-Volumen (zuvor 12 GB). Im Halbjahres-Tarif "Smart 6" erhalten Kunden nun ebenfalls 8 statt bisher 6 GB. Während das Datenvolumen durch die Decke geht, bleiben die Preise dabei gewohnt niedrig. Kurzum: Bei NORMA Connect gibt's was geschenkt!

NORMA bietet einen ausgezeichneten Smartphone-Tarif

Der NORMA Connect-Mobilfunktarif "Smart S" wurde zuletzt vom renommierten Technikmagazin CHIP mit der Bewertung "sehr gut" ausgezeichnet! Damit erreichte der Lebensmittel-Discounter bereits im vierten Jahr in Folge eine Top-Platzierung. Im Vergleich zu 2021 (Note 1,6) und 2022 (Note 1,6) schnitt NORMA Connect diesmal sogar noch besser ab: Der Smartphone-Tarif für echte Sparfüchse erhielt die Gesamtnote "sehr gut (1,4)".

Nun legt der Nürnberger Discounter also noch mehr Datenvolumen obendrauf und macht seine Connect-Tarife damit zum absoluten Highlight für alle Smartphone-Fans. Denn: Zusätzlich zu den Daten bekommen sie hier eine Allnet- und SMS-Flatrate, LTE-Spitzengeschwindigkeit von 25 Mbit pro Sekunde und keine langfristigen Mindestvertragslaufzeiten. Mehr Flexibilität geht nicht!

Für den S-Tarif zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher 7,99 Euro, das M-Angebot kostet gerade einmal 12,99 Euro und die 16 GB im L-Tarif gibt's für 19,99 Euro für vier Wochen. Wer noch mehr sparen und sich dabei maximal für sechs Monate binden will, ist im "Smart 6"-Tarif von NORMA Connect gut aufgehoben. Für einmalige 29,99 Euro - oder umgerechnet 4,60 Euro für vier Wochen - bekommen Userinnen und User 8 GB und alle Vorteile der Connect-Angebote. Da ist garantiert für alle etwas dabei.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

