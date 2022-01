NORMA

Bereits zum dritten Mal im Januar: NORMA senkt die Preise

Bei sechs weiteren Produkten sparen Kundinnen und Kunden ab sofort bis zu 10 Prozent

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Gerade mal einen Monat ist das Jahr 2022 alt und schon senkt der Lebensmitteldiscounter bereits zum dritten Mal seine Preise auf ausgewählte Produkte. Bis zu zehn Prozent Preisersparnis sind für Kundinnen und Kunden künftig bei ihrem Einkauf beliebter Alltagsprodukte drin.

Gleich zwei Produkte werden dabei dauerhaft um 10 Prozent im Preis reduziert: Der Käse Maasdamer in Scheiben von LECKERROM kostet in der 300-Gramm-Packung künftig nur noch 1,79 Euro statt 1,99 Euro. Beim London Dry Gin sinkt der Preis der 0,7-Liter-Flasche von 9,99 Euro auf 8,99 Euro. Besonders günstig sind auch die Mini-Wiener von GUT BARTENHOF/GUT LANGENHOF. Beide Sorten kosten im 2er-Pack zu je 160 Gramm künftig nur noch 1,99 Euro statt 2,19 Euro.

Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): GUT BARTENHOF/GUT LANGENHOF, Mini-Wiener, sortiert, 2x160 g Bislang: 2,19 EUR Jetzt: 1,99 EUR London Dry Gin 40 %, 0,7 l Bislang: 9,99 EUR Jetzt: 8,99 EUR FJORDKRONE, Riesengarnelenschwänze Natur/Provencale, 225 g/250 g Bislang: 3,49 EUR Jetzt: 3,39 EUR LECKERROM, Maasdamer in Scheiben, 300 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,79 EUR BERGADER, Almzeit/Bavaria Blu, 350 g Bislang: 2,79 EUR Jetzt: 2,69 EUR COBURGER, Bay. Landkäse/Weichkäse, 350 g Bislang: 2,79 EUR Jetzt: 2,69 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell