NORMA

NORMA reduziert gleich zu Jahresbeginn die Preise auf verschiedene Produkte um bis zu 20 Prozent

Ein FROHES NEUES JAHR mit erster großer Preissenkung

Nürnberg (ots)

Auf NORMA ist auch zu Beginn des neuen Jahres Verlass! Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter setzt bei mehreren Produkten in verschiedenen Sortimentsbereichen den Rotstift an und senkt dabei die Preise um bis zu 20 Prozent.

Ab sofort gibt es unter anderem verschiedene Dornfelder Qualitätsweine, Blätterteig von Mutters Beste sowie Edelsalami und Hummus im Neujahrs-Angebot. Diese Spar-Vorsätze für 2022 können sich sehen lassen!

Die aktuellen Januar-Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

VITAFIT, Vitamin B12 Kur, 80 ml Jetzt: 4,99 EUR Bislang: 5,95 EUR Aerzener, Das Pure Körnerbrot ohne Mehl, 400 g Jetzt: 1,69 EUR Bislang: 1,89 EUR Dornfelder Rheinhessen/Pfalz Qualitätswein, lieblich, 0,75 l Jetzt: 1,69 EUR Bislang: 1,89 EUR Dornfelder Rheinhessen/Pfalz Qualitätswein, trocken, 0,75 l Jetzt: 1,69 EUR Bislang: 1,89 EUR Gut Bartenhof, Edelsalami, 150 g Jetzt: 1,19 EUR Bislang: 1,39 EUR Mutters Beste, Blätterteig XXL, 375 g Jetzt: 0,79 EUR Bislang: 0,89 EUR Hummus verschiedene Sorten, 200 g Jetzt: 0,69 EUR Bislang: 0,79 EUR Surf, Aqua+, 1,5 l Jetzt: 0,39 EUR Bislang: 0,49 EUR

Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell