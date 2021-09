NORMA

Das beliebte NORMA-Weihnachtssortiment ist jetzt erhältlich - mehr als 80 süße Leckereien stehen 2021 bereit

Zertifizierte Nachhaltigkeit bei Zutaten und Produktion zu günstigen Discounter-Preisen

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Die Weihnachts-Vorboten stehen ab sofort in den NORMA-Regalen! Das umfangreiche Nasch-Sortiment für die kalte Jahreszeit bietet in diesem Jahr wieder gewohnt viel Auswahl, eine bunte Mischung aus NORMA-Eigenmarken und bekannten Marken-Artikeln sowie zertifizierte Nachhaltigkeit. Der Lebensmittel-Discounter geht auch 2021 wieder auf die Kundenwünsche nach Nachhaltigkeit und hohen Qualitätsstandards ein. Diejenigen Weihnachts-Fans, die es bis zur Adventszeit kaum noch erwarten können, kommen jetzt bei NORMA voll auf ihre Kosten.

In diesem Jahr wird es mehr als 80 Weihnachtssüßigkeiten geben. Im Mittelpunkt stehen die beliebten Produkte der Marken GOLDORA und Magie du Chocolat. Ergänzt wird die breite Süßwarenpalette mit den exklusiv bei NORMA erhältlichen Bio-Lebkuchen unter der Eigenmarke BIO SONNE in drei verschiedenen Sorten und der Listung von Markenartikeln von Milka, Ferrero, Lindt und Nestlé.

Produkt-Neuheiten speziell für die Weihnachtstage

Mit GOLDORA schickt NORMA auch in diesem Jahr die beliebte Schoko-Eigenmarke ins große Rennen um die Weihnachtsleckereien. Ganz neu mit dabei sind in diesem Jahr die "GOLDORA Nürnberger Oblatenlebkuchen" (600g, 3,99 Euro) und die "GOLDORA Premium Weihnachtsgelee Mischung" (250g, 0,99 Euro) in verschiedenen Sorten, gezuckert mit Fruchtsaft und schokoliert mit Zartbitterschokolade. Um auch 2021 für besondere Artikelvielfalt zu sorgen, bietet der Lebensmittel-Discounter weitere GOLDORA-Aktionsartikel an. Sie sind perfekt auf die Saison abgestimmt und erhältlich, solange der Vorrat reicht. Dazu zählen: "GOLDORA Rumstollen und Christstollen sortiert 750g", "GOLDORA XXL Gebäcke sortiert 210g/300g/350g", "GOLDORA Weihnachtskekse sortiert 300g" und die riesige "GOLDORA Premium Lebkuchenmischung 1.000g". Wer den Weihnachtsmann im wahrsten Sinne des Wortes direkt mit zu sich ins Wohnzimmer nehmen will, für den bieten sich der "GOLDORA Confiserie Weihnachtsmann 500g" und die "GOLDORA Fondant und Gelee Weihnachtsfiguren sortiert 225g" an.

Zertifizierte Qualität, die man schmeckt

NORMA beweist immer wieder, dass Discounter-Preis und Premium-Qualität gut zusammenpassen - so auch beim Weihnachtssortiment 2021. Alle 80 Artikel des eigenen GOLDORA-Angebots sind von der Rainforest Alliance zertifiziert oder tragen das Fairtrade-Siegel. Damit erfüllen sie hohe Standards in Sachen Nachhaltigkeit und Lieferketten. Das Rainforest-Alliance-Zertifikat wird unter anderem für Kakao vergeben und unterstreicht die hohe Produktqualität. Ziel des Zertifikats ist es, Produkte auszuweisen, die zum guten Auskommen der Landwirte in den Anbauländern beitragen. Soziale Kriterien stehen dabei ebenso im Vordergrund wie die Anforderungen an den Umweltschutz und die nachhaltige Bewirtschaftung von Nutzflächen. Fairtrade ist ein weltweit anerkanntes Sozial-Zertifizierungssystem, bei dem die Menschen in den Anbauländern im Fokus stehen. Fairtrade setzt sich für faire Arbeitsbedingungen, Frauenförderung und Klimaschutz ein.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell