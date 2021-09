NORMA

NORMA senkt die Preise für Butter im September um bis zu neun Prozent

Verschiedene Butterprodukte und Butterschmalz in den Regalen des Lebensmittel-Discounters reduziert

Nürnberg (ots)

Insgesamt werden ab heute vier Produkte des Alltags nun noch günstiger angeboten. Ob fürs ausgiebige Frühstück, zum Backen oder zum Kochen - mit der Butter und dem Butterschmalz von NORMA können Kundinnen und Kunden in der Küche viel anfangen. Nun sparen sie dabei sogar noch mehr Geld. Je nach Produkt fallen die Preise dank der Rotstift-Aktion um neun, sieben und sechs Prozent.

Die aktuellen September-Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

LANDFEIN, Deutsche Markenbutter, 250 g

Bislang: 1,49 EUR

Jetzt: 1,35 EUR

LANDFEIN, Die Streichbare, 250 g

Bislang: 1,39 EUR

Jetzt: 1,29 EUR

FRISAN, Butterschmalz, 500 g

Bislang: 4,79 EUR

Jetzt: 4,49 EUR

LANDFEIN, Süßrahmbutter, 250 g

Bislang: 1,49 EUR

Jetzt: 1,35 EUR

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

