NORMA

Griechischer Bio-Feta der NORMA-Eigenmarke BIO SONNE von ÖKO-TEST ausgezeichnet

"gut"-Bewertung für das hochwertige Discounter-Produkt

Nürnberg (ots)

Im großen Feta-Vergleich des renommierten Magazins ÖKO-TEST schneidet der griechische Bio-Feta von NORMA "gut" ab. Die Bewertung des zu 70 Prozent aus Schafs- und zu 30 Prozent aus Ziegenmilch bestehenden Käses setzt sich vor allem durch die Inhaltsstoffe, die Sensorik und die Transparenz in der Lieferkette zusammen. Getestet wurden 41 Produkte.

NORMA ist günstiger als viele Vergleichsprodukte - und qualitativ auf Augenhöhe

Mit gerade einmal 1,99 Euro für 200g Feta liegt der Discounter-Preis teilweise deutlich unter dem der Konkurrenz - und das für erwiesene Bio-Qualität. Die Experten von ÖKO-TEST attestieren dem Käse der NORMA-Eigenmarke BIO SONNE bei den Inhaltsstoffen daher auch ein "sehr gutes" Teilergebnis. Gleiches gilt auch bei der Sensorik: Hier werden der Geschmack, der Geruch und die Konsistenz untersucht. "Milchig, säuerlich, nach Schaf- und Ziegenmilch" resümieren die Tester. Genau so soll ein Feta schmecken! In dieser Hinsicht bekommt der Bio-Feta von NORMA daher eine Top-Bewertung.

Dass sich die Qualität des Discounter-Sortiments sehen lassen kann, beweist nicht nur die aktuelle Auszeichnung von ÖKO-TEST. In den vergangenen Wochen und Monaten wurden etliche Produkte von NORMA durch die Experten prämiert und die starke Qualität unterstrichen.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

