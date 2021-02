NORMA

Mit edler Schokolade der Top-Marken EXCELSIOR MAGIE DU CHOCOLAT und GOLDORA das Osterfest bei NORMA genießen

Vorfreude auf Ostern mit NORMA

Nürnberg (ots)

So süß ist die Vorfreude auf Ostern schon jetzt mit NORMA: Mit Blick auf das nahende Osterfest hat der Nürnberger Lebensmittel-Discounter seit einigen Wochen wieder ausgewählte Schokoladensorten ins Sortiment aufgenommen und sorgt so schon in den ersten Monaten des neuen Jahres für leckere Highlights in den Regalen.

Allen voran sorgen die "Feinen Ostereier" der NORMA-Premiummarke EXCELSIOR MAGIE DU CHOCOLAT in der 150-Gramm-Packung für leuchtende Kinderaugen. Der Saisonartikel umfasst die Geschmacksrichtungen Vollmilch, Zartbitter, Nougat sowie Praliné - da ist zum günstigen Preis von nur 1,79 Euro für jeden Ostereier-Fan etwas dabei.

Ergänzt wird die Süßigkeitenpalette für den Osterhasen von den beliebten Produkten der Marke GOLDORA: Mit dem "Frühlingsbaumstamm" in der Sorte Vollmilch für 0,69 Euro (100g) und dem "Edelmarzipantaler" für 2,99 Euro (300g) stehen den Kundinnen und Kunden bei NORMA tolle Geschenke für die Nester zur Verfügung.

Mit gutem Gewissen Ostern genießen

Auch bei der diesjährigen Oster-Auswahl hat NORMA den Fokus auf günstige Preise und höchste Qualitätsstandards gelegt. Die verwendete Schokolade der GOLDORA Artikel ist beispielsweise ausnahmslos Fairtrade- oder Rainforest-zertifiziert.

Das Rainforest-Zertifikat wird unter anderem für Kakao vergeben und unterstreicht die hohe Produktqualität. Ziel des Zertifikats ist es, Produkte auszuweisen, die zum guten Auskommen der Landwirte in den Anbauländern beitragen. Soziale Kriterien stehen dabei ebenso im Vordergrund wie die Anforderungen an den Umweltschutz und die nachhaltige Bewirtschaftung von Nutzflächen. Fairtrade ist ein weltweit anerkanntes Sozial-Zertifizierungssystem, bei dem die Menschen in den Anbauländern im Fokus stehen. Fairtrade setzt sich für faire Arbeitsbedingungen, Frauenförderung und Klimaschutz ein.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell