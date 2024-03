R+V Versicherung AG

R+V bietet digitale Gesundheitsservices in der bKV

Kundinnen und Kunden in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) der R+V steht ab sofort ein breites Angebot an Gesundheitsservices kostenlos zur Verfügung.

Die R+V bietet ihren Versicherten exklusiv in der betrieblichen Krankenversicherung im Rahmen des neuen R+V-GesundheitsKonzepts PROFIL mit den R+V-HealthBenefits kostenlose Gesundheitsservices. Diese reichen vom R+V-FamilyCoach und R+V-BestSpecialist über ein Gesundheitstelefon bis hin zu einer interaktiven Service-Plattform. Die R+V möchte Arbeitgebern die Möglichkeit geben, ihren Mitarbeitenden hilfreiche Services für deren privaten und beruflichen Alltag zu bieten. Das im Dezember 2023 gestartete neue R+V-GesundheitsKonzept PROFIL richtet sich vor allen an kleine und mittelständische Unternehmen und beinhaltet zahlreiche Bausteine wie etwa Budgettarife in Höhe von bis zu 1.500 Euro pro Jahr.

Der R+V-FamilyCoach begleitet die Nutzerinnen und Nutzer von der Familienplanung über die Schwangerschaft bis in die ersten Jahre als Eltern. Zu den vielen Angeboten zählen unter anderem die Vermittlung einer Kinderwunschberatung, ein digitaler Hebammenservice und logopädische Hilfen für Kleinkinder.

Beim R+V-BestSpecialist helfen die R+V-Servicepartner im Fall von schweren Erkrankungen oder Operationen bei der Suche nach einem passenden Spezialisten, einer Zweitmeinung oder einer geeigneten Klinik.

Das R+V-Gesundheitstelefon ist eine kostenlose Hotline, an die sich Ratsuchende bei gesundheitlichen Beschwerden wenden können, wenn sie nicht direkt einen Arzt aufsuchen möchten. An dem rund um die Uhr besetzten Gesundheitstelefon geben medizinisch ausgebildete Experten den Anrufern entsprechende Tipps und Empfehlungen.

Die interaktive Service-Plattform enthält viele unterschiedliche digitale Angebote. Dazu zählen zum Beispiel Ratgeber zur Ernährung oder Darmgesundheit, digitale Yogakurse und Rückenübungen sowie zahlreiche Ratgeber-Artikel. Ebenfalls dabei ist ein bundesweiter Betreuungsservice, wenn spontan die eigene Kinderbetreuung wegfällt und kurzfristig eine Betreuung in Wohnortnähe vermittelt werden muss.

"Eine betriebliche Krankenversicherung ist für Arbeitgeber ein hervorragendes Mittel, um neue Mitarbeitende zu finden, Mitarbeitende an das Unternehmen zu binden und fit zu halten", betont Stefan Huhn, Vorstand der R+V Krankenversicherung AG. "Die zusätzlichen digitalen Services ergänzen die vielen Vorteile unseres GesundheitsKonzepts PROFIL. Als Gesundheitspartner unterstützt die R+V die Versicherten bei der Prävention und hilft im Krankheitsfall."

Über das GesundheitsKonzept PROFIL

Zum Dezember 2023 hat die R+V Versicherung ihr GesundheitsKonzept PROFIL neu aufgestellt. Der Fokus liegt dabei auf neuen, leistungsstarken Budgettarifen für einen jährlichen Betrag von bis zu 1.500 Euro. Neben Leistungen für ambulante Vorsorgeuntersuchungen, Sehhilfen, Naturheilverfahren und Zahnvorsorge können auch Leistungen für Zahnersatz in Anspruch genommen werden. Maximale Flexibilität bietet die Kombinationsmöglichkeit mit Bausteintarifen für Auslandsreise und Zahnersatz. Das bKV-Konzept verzichtet bei Mitarbeitenden auf eine Gesundheitsprüfung und es gibt keine Wartezeiten. Zudem ist eine Beitragsfreistellung in entgeltfreien Zeiten möglich. Angehörige können in adäquaten Tarifen mitversichert werden und profitieren damit ebenfalls von einem hochwertigen privaten Gesundheitsschutz zu attraktiven Konditionen. Das R+V-GesundheitsKonzept PROFIL richtet sich an Unternehmen ab fünf Mitarbeitende.

Weitere Informationen gibt es unter der Adresse www.ruv.de/firmenkunden/betrieblichekrankenversicherung

