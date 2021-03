R+V Versicherung AG

Klaus Endres neuer Komposit-Vorstand bei der R+V

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

Der Aufsichtsrat der R+V Versicherung AG hat Klaus Endres (44) spätestens zum 1. Januar 2022 in den Holding-Vorstand berufen. Er übernimmt die Verantwortung für das Ressort Komposit-Versicherungen/Passive Rück von Edgar Martin (63), der Ende 2021 planmäßig in den Ruhestand geht.

Der promovierte Betriebswirt ist bisher Chief Operating Officer (COO) bei der AXA Deutschland. "Wir freuen uns sehr, dass wir Klaus Endres als neuen Komposit-Vorstand gewinnen konnten", sagt Cornelius Riese, Aufsichtsratsvorsitzender der R+V Versicherung AG. "Mit unserer Strategie 'Wachstum durch Wandel' erleben wir derzeit den größten Umbruch in der Unternehmensgeschichte der R+V. Dank seiner vielfältigen Erfahrung ist Endres genau der richtige Mann für uns - gemeinsam wollen wir unsere Zukunftsvision für die R+V mit Leben füllen", betont Norbert Rollinger, Vorstandsvorsitzender der R+V Versicherung AG.

Klaus Endres leitet seit 2018 das operative Geschäft im Vorstand der AXA Konzern AG sowie der AXA Versicherung und AXA Lebensversicherung. Seine berufliche Laufbahn startete er beim Unternehmensberater McKinsey. 2008 wechselte Endres zur AXA nach Paris beziehungsweise New York, wo er für AXA Liabilities Managers unter anderem als CEO für den US-amerikanischen Markt tätig war. 2013 übernahm er bei der Zurich Gruppe Deutschland als Vorstandsmitglied Verantwortung für das Ressort Schaden-Unfall und Vertrieb, später auch für Operations.

Edgar Martin tritt Ende 2021 in den Ruhestand - nach mehr als drei Jahrzehnten bei der R+V. "Edgar Martin ist ein echtes Urgestein der R+V. Er kennt das Unternehmen und die Mitarbeiter wie kaum ein anderer", sagt Cornelius Riese. 1989 startete Martin seine Karriere bei der R+V im Controlling der Sachversicherungen. Acht Jahre später übernahm er die Bereichsleitung Konzerncontrolling. Hier baute der promovierte Betriebswirt unter anderem das Risikomanagement auf und entwickelte wertorientierte Steuerungsverfahren. Seit 2005 hatte er als Bereichsleiter die Gesamtverantwortung für den Kfz-Betrieb der R+V Versicherungsgruppe inne. 2017 berief ihn der R+V-Aufsichtsrat zum Vorstand für das Ressort Komposit-Versicherungen.

Seitdem hat Martin in seinem Ressort insbesondere die Digitalisierung vorangetrieben und dabei eine konsequente Kundenorientierung in den Fokus gestellt. "Wir danken Edgar Martin für seine erfolgreiche Arbeit - ihn zeichnet ein hohes Maß an sozialer Verantwortung und Menschlichkeit aus", sagt Riese. "Martin hat die erfolgreiche Entwicklung der R+V entscheidend mitgestaltet. Ihm ist zu verdanken, dass das Ressort Komposit in den vergangenen Jahren kräftig und nachhaltig gewachsen ist", ergänzt Rollinger.

Original-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell