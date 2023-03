Progas GmbH & Co KG

PROGAS startet mit großer Vorteilswelt: Exklusive Angebote und Rabatte für Kunden

Dortmund (ots)

Der Flüssiggasanbieter PROGAS versorgt seine Kunden ab sofort nicht nur zuverlässig mit Energie, sondern bietet ihnen auch besondere Vorteilsangebote: Über die neue Vorteilswelt im Online-Portal für registrierte Kunden können schon jetzt Gutscheine und Rabattcodes für mehr als 100 große Marken abgerufen werden. Ob Mode und Beauty, Freizeit, Medien, Technik, Wohnen, Haushalt oder Veranstaltungen wie beispielsweise Musicals, PROGAS-Kunden können ab sofort mit einem umfangreichen Angebot bis zu 50 Prozent sparen.

"Mit der neuen Vorteilswelt wollen wir unseren Kunden einen besonderen Mehrwert bieten", sagt PROGAS-Marketingleiterin Kathrin Hollmann. "Wir werden das Programm in Zukunft immer weiter ausbauen und uns so für die Loyalität unserer Kunden bedanken."

In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der PROGAS-Kunden, die die Online-Services des Flüssiggasanbieters nutzen, stark gestiegen. So entscheiden sich beispielsweise immer mehr Kunden für den digitalen Rechnungsempfang und setzen ausschließlich auf Online-Kommunikation mit ihrem Energieversorger PROGAS. "Wir haben vor drei Jahren begonnen, für jeden Bestandskunden, der auf digitale Kommunikation umsteigt, einen Baum zu pflanzen. 2022 umfasst die Waldfläche nun bereits 4.500 Bäume", sagt Kathrin Hollmann. "Mit dieser Aktion wollen wir neben unserem Angebot von klimaneutralisiertem Flüssiggas gemeinsam mit unseren Kunden einen kleinen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt leisten."

