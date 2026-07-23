ELPATO Medien GmbH

ELPATO Medien GmbH: Christin Hasselmann (CCO) führt die neu geschaffene Customer- und Sales-Unit

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Berlin (ots)

Die ELPATO Medien GmbH bündelt die Units Sales und Customer Relationship Management (CRM) unter der Leitung von Christin Hasselmann. Damit übernimmt sie die Gesamtverantwortung für alle Vertriebsaktivitäten des Berliner Medienunternehmens. Mit der Zusammenführung der beiden zentralen Unternehmensbereiche hebt ELPATO seine Partnerbeziehungen auf ein neues Level und schafft direkte Synergien.

Christin Hasselmann kam 2020 zu ELPATO. Als Chief Customer Officer (CCO) hat sie die Optimierung und Digitalisierung individueller Betreuungsprozesse und die Vernetzung von Sales- und CRM-Pipelines innerhalb der Gesellschaft vorangetrieben. Das 20-köpfige Team betreut Produkt-übergreifend Kunden, Projekte und Kooperationen aus einem Guss.

"Die neue Struktur sorgt für eine klarere, ganzheitliche und engmaschige Betreuung. Unsere Industrie- und Kooperationspartner profitieren dabei künftig noch stärker zum Beispiel von maßgeschneiderten Lösungen", sagt Tom Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH. "Christin Hasselmann beherrscht perfekt die Klaviatur der Kunden-zentrierten Kommunikation. Sie führt nicht nur empathisch die größte Unit der ELPATO, sondern treibt mit ihrem engagierten Team das Wachstum unserer Top-Marken und unserer Neueinführungen voran."

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