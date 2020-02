Ärztenachrichtendienst Verlags-AG (änd)

Arztpraxen zu Corona: Mangel an Infomaterial und Schutzausrüstung

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die Arztpraxen in Deutschland wünschen sich mehr Unterstützung, angesichts der steigenden Zahlen von Corona-Infektionen auch hierzulande. In einer Blitzumfrage des Branchendienstes änd.de (Ärztenachrichtendienst, Hamburg) beklagten drei Viertel der über 1.000 befragten Haus- und Fachärzte, dass sie nicht genug Info- und Aufklärungsmaterial für Patienten hätten. Außerdem seien Tests, Schutzanzüge und Atemschutzmasken nicht mehr - oder nur zu horrenden Preisen - bestellbar.

Der änd hatte niedergelassene Ärzte vom 25. bis zum 26. Februar online zu dem Thema befragt. Insgesamt 1.097 Mediziner nahmen an der Befragung teil. Demnach hält es rund jeder zweite Arzt (54 Prozent) für "sehr wahrscheinlich", dass sich in naher Zukunft auch unter den eigenen Patienten mit dem Corona-Virus Infizierte befinden. 39 Prozent sehen zwar die prinzipielle Möglichkeit - halten das Risiko, dass es einen der eigenen Patienten trifft, jedoch für gering. Gesprächsthema ist das Coronavirus SARS-CoV-2 bereits in zahlreichen Praxen: 41 Prozent der niedergelassenen Ärzte werden derzeit "ab und zu" von Patienten auf das Thema angesprochen worden. 16 Prozent führen solche Gespräche derzeit sehr häufig.

Auf die Frage, ob sie sich von Ärztekammern, Institutionen und Behörden gut informiert fühlten, antworteten nur 17 Prozent mit "Ja". Satte 76 Prozent wählten die Antwort: "Nein. Die niedergelassenen Ärzte erhalten nicht genug Informationen." Aus den möglichen Freitextantworten lässt sich erkennen, dass die Ärzte insbesondere Informationen über konkrete Handlungsabläufe im Falle einer Infektion vermissen. Auch Angaben über die lokale Infrastruktur und Ansprechpartnern vor Ort für den Ernstfall fehlten.

Ebbe auch in vielen Broschürenständern der Wartezimmer: Nur 7 Prozent der Ärzte gaben an, dass sie in der eigenen Praxis mit Aufklärungsmaterial für Patienten über das Corona-Virus gut ausgestattet seien. 68 Prozent sehen noch Lücken - versuchen derzeit aber, Infomaterial in Form von Broschüren und Postern anzufordern. 26 Prozent sind der Meinung, dass sie solches Informationsmaterial nicht in der eigenen Praxis benötigen (17 Prozent Hausärzte, 33 Prozent Fachärzte).

Nach der Sicherheitsausrüstung (Atemschutz, Desinfektionsmittel, Schutzanzüge) für das Personal der eigenen Praxis gefragt, betonten 35 Prozent der Ärzte, dass die gut aufgestellt seien. Interessant dabei: Die Zahl der gut ausgestatteten Praxen scheint bei den Fachärzten (39 Prozent) etwas höher zu sein als bei den Hausärzten (31 Prozent). Die Mehrheit der Ärzte sieht jedoch noch Lücken in der Ausstattung: Insbesondere seien Atemmasken bei den herkömmlichen Medizinprodukteherstellern nicht mehr lieferbar - sondern nur noch zu horrenden und täglich steigenden Preisen bei wenigen Online-Portalen. 53 Prozent der befragten niedergelassenen Ärzte halten die Sicherheitsausrüstung in der eigenen Praxis aufgrund von Lieferschwierigkeiten derzeit für unvollständig. "Schutzmaterialen sollten von Amts wegen reserviert und gegebenenfalls an die Praxen ausgegeben werden", betont ein Arzt in der Umfrage, dessen Forderung von zahlreichen Kollegen geteilt wird.

An der Online-Befragung unter den änd-Mitgliedern nahmen vom 25. bis zum 26. Februar 2020 insgesamt 605 niedergelassene Fachärzte und 492 Hausärzte aus dem ganzen Bundesgebiet teil. Der in Hamburg ansässige Ärztenachrichtendienst (änd) ist eine Verbindung aus berufsbezogenem Nachrichtendienst und aktiver Diskussionsplattform zum innerärztlichen Wissensaustausch. Rund 50.000 Ärzte sind derzeit Mitglied auf www.aend.de.

Pressekontakt:

änd Ärztenachrichtendienst Verlags-AG

Kattjahren 4

22359 Hamburg

040/6091540

j.scholz@aend.de

Original-Content von: Ärztenachrichtendienst Verlags-AG (änd), übermittelt durch news aktuell