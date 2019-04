Giordano Bruno Stiftung

Deutsche Bahn untersagt Werbung für säkulare Buskampagne

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die Deutsche Bahn hat Großplakate zur Bewerbung der Anfang Mai startenden "Säkularen Buskampagne" in den Berliner Bahnhöfen untersagt. Begründung: "fehlende Neutralität". Diese Einschätzung ist zwar richtig - betrifft aber nicht die Plakatserie, die explizit für die Neutralität des Staates wirbt, sondern die Deutsche Bahn AG, die parteiisch an der Seite der Kirchen steht.

Der Vorfall erinnert stark an die Geschehnisse vor 10 Jahren, als sich öffentliche Verkehrsunternehmen in Deutschland weigerten, den Slogan der Internationalen Buskampagne "Es gibt (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) keinen Gott" zu plakatieren. 2009 machten die Aktivisten aus der Not eine Tugend, indem sie einen eigenen Bus charterten und mit ihm durch ganz Deutschland fuhren.

Eine solche bundesweite Bustour wird auch 2019 stattfinden. Dabei werden auf dem Kampagnen-Bus zwei der untersagten Plakate erscheinen. Darüber hinaus wird es einen "besonderen Kundenservice" für die Berliner Bahnhöfe geben, wie Michael Schmidt-Salomon, Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung, verrät: "PR-Cars mit den Kampagnen-Großplakaten werden Anfang Mai insbesondere jene Berliner Bahnhöfe umkreisen, in denen unsere Plakate von der Deutschen Bahn untersagt wurden. So leicht lassen wir uns wirklich nicht unterkriegen!"

Weitere Informationen zum Thema (inkl. Bildern zu den untersagten säkularen und erlaubten religiösen Plakaten in deutschen Bahnhöfen und Zügen): https://giordano-bruno-stiftung.de/meldung/deutsche-bahn-buskampagne

#Schlussmachen jetzt! - Die Website der Säkularen Buskampagne: http://schlussmachen.jetzt/

Unterstützer*innen gesucht! - Die Spendenaktion zur Buskampagne: https://www.betterplace.org/de/projects/69515

Pressekontakt:

Ansprechpartner für diese Meldung:

Dr. Michael Schmidt-Salomon / Elke Held (Giordano-Bruno-Stiftung),

https://www.giordano-bruno-stiftung.de/content/pressekontakt

Original-Content von: Giordano Bruno Stiftung, übermittelt durch news aktuell