Würstchen aus Deutschland auf globalem Siegeszug

Typisch deutsche Wurstsorten sind global ein echter Verkaufsschlager. Gerade in Asien wächst die Begeisterung für Wurst "Made in Germany" rasant. Würstchen im Glas sind hier ein Renner im Supermarktregal und wer seinen Gästen Wiener, Thüringer oder Bockwurst serviert, zeigt sich als Kenner und Connaisseur.

So viel Leidenschaft hat Folgen für den deutschen Markt: "Begehrtes Qualitätsmerkmal der Würstchen ist der Naturdarm. Der Eigenbedarf in China wächst so rasant, dass die globale Verfügbarkeit von hochwertigen Schafs- und Schweinedärmen davon beeinflusst wird", meldet der deutsche Naturdarmverband. Dennoch müssen sich deutsche Konsumenten keine Sorgen machen: Noch ist genug Ware da, beruhigt der Verband.

Indes zeigte sich in der zurückliegenden Grillsaison auch hierzulande eine interessante Entwicklung: Wurst avanciert zum Prestige-Produkt. "Wer früher auf teure Hardware wie den Premium-Grill gesetzt hat, beeindruckt seine Gäste heute eher mit einer reichen Auswahl an Grillwürstchen, mit kreativer Rezeptur und regionaler Herkunft" heißt es dazu beim Naturdarmverband. Die Liebe der Deutschen zu "ihrer" Wurst ist übrigens ungebrochen. Wie eine Studie des Marktforschungsinstituts Kantar kürzlich ergab, sind für 84 Prozent der Bundesbürger Wurst und Schinken auch weiterhin fester Bestandteil des Speiseplan. Deutschland ist mit mehr als 1500 Sorten unangefochtener "Wurst-Weltmeister".

