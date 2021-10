picture alliance veröffentlicht Whitepaper Basiswissen Bild

dpa Picture-Alliance GmbH

Jede Story braucht aussagekräftige Bilder, um in unserer visuellen Welt wahrgenommen zu werden. Bilder vermitteln Informationen einfach und schnell. Egal ob in einer groß angelegten Kampagne, auf Instagram, im Magazin oder auf der eigenen Homepage, Bilder sind aus der Kommunikation nicht wegzudenken. Doch was es dafür braucht, dass ein Bild die bestmögliche Wirkung entfaltet oder wann und in welchem Zusammenhang ein Bild rechtssicher eingesetzt werden kann, darüber herrscht oftmals Unsicherheit.

Die dpa-Tochter picture alliance gibt in ihrem Whitepaper "Basiswissen Bild" einen Überblick über die Grundlagen der Bildnutzung und beantwortet Fragen wie: Welche Rechte müssen beim Einsatz von Bildern berücksichtigt werden? Was muss man beachten, wenn Personen auf Bildern abgebildet sind? Wie sieht ein gutes Fotografenbriefing aus?

Inhalte des Whitepapers:

Übersicht Bildrechte

Personen auf Bildern

Bildnutzung in Social Media

Bild-PR zwischen Instagram und Highend-Fotoshootings

Die fünf häufigsten Fehler

Ohne Info keine Grafik

Gutes Fotografen-Briefing, bessere Bilder

Bildtechnik

Der Leitfaden zu den wichtigsten Bildthemen gibt hilfreiche Tipps für die Praxis, um häufige Fehler zu vermeiden. Experten erklären rechtliche Grundlagen, geben Hinweise zur Bildnutzung in Social Media und PR und gehen auf die wichtigsten technischen Fachbegriffe ein, die die meisten zwar kennen, die aber auch zu Missverständnissen führen können.

Das Whitepaper "Basiswissen Bild" steht hier zum Download zur Verfügung: http://dpaq.de/7Gu71.

Original-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuell