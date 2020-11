Neues picture alliance-Portal mit ausgewählten Bildern zum Thema "Nachhaltigkeit - Leben 2.0"

dpa Picture-Alliance GmbH

Frankfurt (ots)

Wie gelingt die Energiewende? Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Wie kann der eigene CO2-Fußabdruck dauerhaft kleiner werden? Das Klima verändert sich und die Ressourcen der Erde werden knapper. Umso wichtiger ist es, den eigenen Konsum zu hinterfragen und sich zu überlegen, wie man im Jahr 2020 nachhaltiger Leben kann.

Für alle, die die unterschiedlichsten Aspekte rund um das Thema Nachhaltigkeit bebildern möchten, hat die dpa-Tochter picture alliance ausgewählte Bilder in ihrem neuen Portal "Nachhaltigkeit - Leben 2.0" zusammengestellt. Darunter sind Themen wie die Energiewende, Elektromobilität, die Fridays for Future-Bewegung, verpackungsfreies Einkaufen oder der Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs. Auch rund ums Essen setzen viele Verbraucher auf einen bewussteren Konsum. Immer mehr Menschen greifen beim Einkauf zu fair gehandelten, saisonalen und Bio-Nahrungsmitteln, reduzieren für mehr Tierwohl den Konsum von Fleisch oder versorgen sich teilweise selbst durch den Anbau im eigenen Garten oder "Urban Gardening" in der Stadt. Auch ausgewählte Symbolbilder, Infografiken und Illustrationen stehen zur Verfügung.

Das Portal wird kontinuierlich aktualisiert und bei Bedarf können speziell auf Kundenwünsche zugeschnittene Bildauswahlen zusammengestellt werden. Bei Fragen hilft das Team der picture alliance gerne weiter (sales@picture-alliance.com).

Über picture alliance

Die dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 90 Mio. Bildern, Grafiken und Illustrationen. Durch die Zusammenarbeit mit 300 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).

